Tripulantes de moto se accidentan por no respetar el alto

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que una pareja que viajaba en motocicleta sufrió un violento accidente de tránsito en la zona 1 de Villa Nueva, luego de pasarse una señal de alto a gran velocidad. El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles y fue captado por una cámara de seguridad ubicada en la 9a. avenida y 6a. calle, mostrando la peligrosidad de no respetar las señales de tránsito.
El clip, que dura apenas nueve segundos, muestra a una camioneta de color negro circulando sobre su vía con normalidad. Al aproximarse a una intersección, el conductor intenta cruzar hacia otra calle. En ese momento, aparece una motocicleta con dos ocupantes desplazándose a alta velocidad, sin respetar la señal de alto, impactando violentamente contra la parte delantera del vehículo.
La fuerza del choque provocó que la motocicleta fuera expulsada varios metros, quedando muy cerca de impactar contra una mujer y dos menores que se encontraban esperando para cruzar la calle. Afortunadamente, los peatones lograron reaccionar a tiempo y no resultaron heridos. El video ha generado preocupación entre los usuarios de redes sociales, quienes señalan la necesidad de mayor prudencia al conducir.
Tripulantes de la moto resultaron heridos
De acuerdo con información de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, tras el accidente resultaron heridos un hombre y una mujer que viajaban en la motocicleta. Ambos fueron atendidos en el lugar, aunque no se confirmó de inmediato si fueron trasladados a un centro asistencial para recibir tratamiento médico.
Las autoridades confirmaron que la camioneta únicamente sufrió daños materiales. Hasta el momento se desconoce si los heridos asumirán los gastos ocasionados o si se iniciarán acciones legales.
En Guatemala, pasarse un alto o semáforo en rojo conlleva una multa de Q200.00, según el artículo 181 del Reglamento de Tránsito, sanción que aplica por no respetar las señales viales.
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución para evitar tragedias. El video continúa viralizándose como un recordatorio de los riesgos de la imprudencia al volante.