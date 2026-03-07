Fuertes imágenes: Video muestra ataque en Vista Hermosa IV

Durante este sábado 7 de marzo de 2026 se viralizó un video que muestra como un hombre disparó de manera directa en contra de un hombre que permanecía sentado en la colonia Vista Hermosa IV de la zona 16. El fuerte video muestra a dos hombres en motocicleta, quienes se detienen, mientras el acompañante dispara en contra de la víctima.
Bomberos Municipales reportaron el viernes pasado que el hecho violento ocurrió en la diagonal 45, frente al numeral 40-51, donde la víctima murió a causa de proyectiles de arma de fuego. Posteriormente, las autoridades identificaron a la victima mortal como Jefferson Dubón López Urías, de 18 años.
Testigos relataron que el fallecido era un trabajador de la construcción y no descararon que al momento de la agresión armada estuviera esperando algún tipo de transporte para regresar a su vivienda. El video muestra que el agresor vestía un sudadero azul y al identificar a la víctima desenfundó un arma y cometió el ataque de manera sorpresiva.
El joven victima de la agresión estaba distraído viendo a su celular y cuando notó la presencia del sicario levantó la vista, pero no le dio tiempo de reaccionar para defenderse. Tras recibir varios disparos en su cuerpo, la víctima quedó tendida en plena vía pública, mientras los agresores escapaban.
Imágenes en Vista Hermosa IV
Bomberos Municipales atendieron la emergencia luego de recibir alertas de los vecinos de Vista Hermosa IV. Según las imágenes, el ataque ocurrió en una zona residencial altamente vigilada y por eso hubo cámaras que registraron el incidente.
Asimismo, las fotos del citado cuerpo de socorro mostraron que la víctima mortal vestía un sudadero negro, pantalón café claro y zapatos tenis negros.
Al lado del fallecido quedó un celular que no dejaba de sonar, mientras bomberos y autoridades esperaban la llegada de fiscales del Ministerio Público para los trámites de ley.