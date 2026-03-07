 Fuertes imágenes: Video muestra ataque en Vista Hermosa IV
Nacionales

Fuertes imágenes: Video muestra ataque en Vista Hermosa IV

El material muestra a dos hombres en motocicleta, quienes se detienen y uno de ellos dispara a quemarropa contra un hombre sentado.

Compartir:
Las imágenes muestran como la víctima fue atacada de forma sorpresiva., Captura de pantalla.
Las imágenes muestran como la víctima fue atacada de forma sorpresiva. / FOTO: Captura de pantalla.

Durante este sábado 7 de marzo de 2026 se viralizó un video que muestra como un hombre disparó de manera directa en contra de un hombre que permanecía sentado en la colonia Vista Hermosa IV de la zona 16. El fuerte video muestra a dos hombres en motocicleta, quienes se detienen, mientras el acompañante dispara en contra de la víctima.

Bomberos Municipales reportaron el viernes pasado que el hecho violento ocurrió en la diagonal 45, frente al numeral 40-51, donde la víctima murió a causa de proyectiles de arma de fuego. Posteriormente, las autoridades identificaron a la victima mortal como Jefferson Dubón López Urías, de 18 años.

Testigos relataron que el fallecido era un trabajador de la construcción y no descararon que al momento de la agresión armada estuviera esperando algún tipo de transporte para regresar a su vivienda. El video muestra que el agresor vestía un sudadero azul y al identificar a la víctima desenfundó un arma y cometió el ataque de manera sorpresiva.

El joven victima de la agresión estaba distraído viendo a su celular y cuando notó la presencia del sicario levantó la vista, pero no le dio tiempo de reaccionar para defenderse. Tras recibir varios disparos en su cuerpo, la víctima quedó tendida en plena vía pública, mientras los agresores escapaban.

Imágenes en Vista Hermosa IV

Bomberos Municipales atendieron la emergencia luego de recibir alertas de los vecinos de Vista Hermosa IV. Según las imágenes, el ataque ocurrió en una zona residencial altamente vigilada y por eso hubo cámaras que registraron el incidente.

Asimismo, las fotos del citado cuerpo de socorro mostraron que la víctima mortal vestía un sudadero negro, pantalón café claro y zapatos tenis negros.

Al lado del fallecido quedó un celular que no dejaba de sonar, mientras bomberos y autoridades esperaban la llegada de fiscales del Ministerio Público para los trámites de ley.

MP investiga fuga de gas licuado en Puerto Quetzal

El pasado miércoles se activó los protocolos de seguridad en Puerto Quetzal, luego que se reportara una fuga de gas.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos