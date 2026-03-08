CIDH celebra sesión inaugural del 195 periodo de sesiones

El abogado constitucionalista y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, declaró como inaugurado el 195 periodo de sesiones, durante un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, este domingo, 8 de marzo de 2026.
En su intervención, Ralón agradeció al Gobierno de Guatemala por su apoyo y por permitir realizar este acto en el territorio nacional. Cabe destacar que en el evento también participa el presidente, Bernardo Arévalo.
Arévalo rindió un discurso durante la sesión de la CIDH destacando que para Guatemala la Sistema Interamericano no es una abstracción jurídica, sino una herramienta concreta en la búsqueda de verdad, justicia y sobre todo no repetición.
El gobernante aseguró que para Guatemala es motivo de orgullo acoger este periodo de sesiones, número 195, de la CIDH.
Agregó que esta es una oportunidad importante para conversar acerca del progreso histórico de los derechos humanos en nuestro continente y en Guatemala, así como los desafíos que su plena vigencia plantea para el presente y el futuro.
En ese contexto, el mandatario citó la situación de Guatemala y los retos que se enfrentan para la protección de los Derechos Humanos y la construcción de un verdadero Estado de Derecho, en el marco de una democracia que sirva a los ciudadanos.
También consulte: Capturan a cinco presuntos saqueadores en zona 1 capitalina
Arévalo destaca la vocación democrática
El mandatario declaró que todos los pueblos que habitan el continente tienen una profunda vocación democrática y que las ideas de la libertad individual y la soberanía popular acompañaron la fundación de nuestros Estados cuando se liberaron cada uno del dominio colonial.
El mandatario indicó que el Sistema Interamericano nació en un contexto global complejo, muchos años después, pero fue construido sobre principios y valores que contribuyen a que los Estados asuman esa vocación y la transformen en hechos.
Arévalo agregó que la CIDH lo ha hecho investigando y documentando de forma confiable y creíble las violaciones a los Derechos Humanos, viendo recomendaciones pertinentes a los Estados; ha sido también un punto de referencia en procesos que, con frecuencia, son altamente contenciosos y polarizantes. "Estos son retos que han ido variando con el tiempo, Guatemala hoy no es el país de 1960 y así también el continente entero, cada uno de sus países, ha cambiado mucho", declaró.
"Las violaciones masivas a los Derechos Humanos y la violencia política indiscriminada, que eran características, por ejemplo, de la del siglo XX, han dejado de ocurrir en la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desafortunadamente no en su totalidad", destacó el mandatario.
Arévalo ve los problemas del pasado en el presente
"Sin embargo, son problemáticas que no están completamente en el pasado, porque nos siguen hasta nuestros días, en la medida en que con frecuencia nuestros países no han sido capaces, por déficit de capacidad o déficit de voluntad de construir los mecanismos que los conviertan en protectores de los derechos humanos y abordar esta tarea con justicia con las medidas necesarias para reparar y evitar su repetición", consideró.
Para Arévalo, "recordar esta historia, significa también reconocer a las víctimas que con su dignidad y su persistencia ayudaron a construir los avances que hoy defendemos, con su energía, con su lucha y con sus reivindicaciones".
"La impunidad de aquellas décadas oscuras, por ejemplo, hoy se expresa de maneras diferentes. En la impunidad de la corrupción, la violencia política de entonces hoy encuentra nuevas manifestaciones en la violencia del crimen organizado y el narcotráfico; en ese contexto cambiante, donde seguimos enfrentando problemas de raigambre histórica y nuevos retos para la protección de los Derechos Humanos, la CIDH ha tenido un rol importantísimo, al llamar la atención sobre los hechos del pasado, para que en el presente podamos encararlos", mencionó.