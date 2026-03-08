 Día de la Mujer: Exigen justicia en Plaza de la Constitución
Nacionales

Día de la Mujer: Exigen justicia en Plaza de la Constitución

Diferentes grupos de mujeres se hicieron presentes a la Plaza de la Constitución para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Grupos de mujeres se reunieron frente al Palacio Nacional de la Cultura en el Día Internacional de la Mujer. / FOTO: Alex Meoño

En un ambiente de clamor por justicia, grupos de mujeres arribaron a la Plaza de la Constitución para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, este domingo, 8 de marzo de 2026. Frente al Palacio Nacional de la Cultura, las participantes se ubicaron en el sector conocido como Plaza de las Niñas, para entonar consignas en contra de la violencia.

Asimismo, levantaron la voz en contra de las injusticias y de las relaciones violentas, pidiendo que se persiga a los presuntos y sospechosos de cometer asesinatos, para que se haga justicia, conforme a la ley.

Grupos de mujeres alzan la voz en la Plaza de la Constitución, para exigir justicia | Alex Meoño

Además, las participantes protestaron en contra de las relaciones violentas entre hombre y mujeres, asegurando que no las pueden aguantar o solapar. Además, lanzaron consignas en contra de las agresiones pasivas o agresiones físicas.

Durante la actividad se pudo observar que varias participantes portaron carteles pidiendo que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo y que se actúe en contra de acosadores. En algunas pancartas se hicieron denuncias, pidiendo a los órganos de justicia actuar conforme a la ley.

Piden iniciativas de ley para la mujer

En algunas pancartas, las participantes pidieron que se aprueben leyes en su favor, como la Iniciativa de Ley 5452, Ley de Empoderamiento y Desarrollo de las Mujeres (LEYDEM). Una manta afirmó que este proyecto busca la reactivación económica del país, para superar brechas sociales, económicas y políticas de las mujeres, juventud y pueblos.

"Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los indefensos", recalcaron en otro mensaje. Asimismo, enfatizaron que el poder no es para cometer abusos.

Durante la manifestación pacífica también recordaron a varias mujeres destacadas, como la maestra Luz Haydee Méndez, quien el 8 de marzo de 1984 fue detenida en su residencia, ubicada en la zona 19 de la ciudad capital.

