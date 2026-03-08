 Identifican a los fallecidos por caída en río Sepelá, Quiché
Nacionales

Identifican a los fallecidos por caída en río Sepelá, Quiché

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el nombre de los fallecidos, mientras la comunidad lamentó la tragedia.

La tragedia enlutó a una familia en el cantón Sepelá, Chichicastenango, El Quiché., Bomberos Municipales Departamentales.
La tragedia enlutó a una familia en el cantón Sepelá, Chichicastenango, El Quiché. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Medios locales del departamento del Quiché calificaron como tragedia la muerte de una mujer de la tercera edad y un niño, tras caer en aguas profundas del Río Sepelá, durante este domingo 8 de marzo de 2026. El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, confirmó los nombres de las víctimas, así como la identidad de una mujer que fue trasladada a un centro hospitalario.

Chacaj informó que las víctimas son Manuela Calgua Ramos, de 54 años de edad y Adriel Sebastián Riquiac Calgua, de 4 años de edad. Además, el comunicador precisó que la mujer lesionada que fue trasladada al Hospital Regional Santa Elena de Santa Cruz del Quiché es Angélica María Riquiac Calgua, de 35 años.

Medios locales describieron que el lugar en donde ocurrió la tragedia es muy frecuentado por los pobladores de Quiché para celebrar ceremonias mayas. Sin embargo, se desconocen las causas por las que las víctimas cayeron al agua.

Después de sacar a las víctimas del agua y constatar que ya no contaban con signos vitales, los rescatistas de la localidad colocaron los cuerpos a la orilla del río y los cubrieron con mantas. Al lugar llegaron curiosos, pero las autoridades instalaron cintas para resguardar el lugar del accidente.

Día de la Mujer: Exigen justicia en Plaza de la Constitución

Día de la Mujer: Exigen justicia en Plaza de la Constitución

Diferentes grupos de mujeres se hicieron presentes a la Plaza de la Constitución para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Posibles vínculos familiares entre las víctimas

Medios locales no descartaron que las víctimas mortales hayan sido abuela y nieto, respectivamente. Por los apellidos, consideraron que la mujer que resultó herida es hermana del niño fallecido.

Además, curiosos no descartaron que los tres miembros de la familia hayan acudido al lugar para tener un momento de reflexión espiritual. Tampoco descartaron que la adulta mayor haya caído al agua al intentar rescatar al pequeño de 4 años.

En el lugar de la tragedia continúan las primeras investigaciones, de parte del personal del Ministerio Público.

