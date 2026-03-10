Amparo contra reelección de magistradas Ochoa y Paniagua

El abogado Elvio López, aspirante a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), accionó contra la reelección de Dina Ochoa y Claudia Paniagua como integrantes del alto tribunal constitucional. Entre otros argumentos, expuso que la designación de las togadas se dio en el marco de un procedimiento poco transparente.
El profesional que, en su momento, presentó su expediente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y formó parte de la contienda para ocupar una magistratura en la CC, acudió ante el máximo tribunal constitucional este martes, 10 de marzo.
"Con el derecho que nos asiste la Constitución Política, comparezco a la Corte de Constitucionalidad a presentar un amparo por la inconformidad a la forma como la CSJ designó a los magistrados titular y suplente de la CC", expresó en las afueras del recinto ante los medios de comunicación.
Argumentos del amparo
El abogado explicó que, en lo personal, estaba indeciso de interponer el amparo; sin embargo, señaló que lo hizo porque tomó en cuenta que se trata de "grandes juristas, personalidades con investidura" de la Corte Suprema que, según sus palabras, están incurriendo en la omisión de tomar en cuenta principios fundamentales de la Constitución, como la legalidad, transparencia y publicidad.
"Lamentablemente esos principios se violentaron al no ponerlos en práctica al momento de designar magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, ya que se llevó a cabo dicha elección o designación a puerta cerrada, a espaldas del pueblo", añadió López.
En el recurso interpuesto se indica que el pleno de la CSJ contravino lo dispuesto en la Carta Magna e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que regulan la desgianción de funcionarios de altas cortes del sistema de justicia.
Se explica como parte del acto reclamado que los nombramientos de Ochoa y Paniagua se dieron en una "sesión secreta", por lo que consideró que se restringieron los derechos de los demás postulantes a tener un debido proceso.