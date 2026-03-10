Impugnan candidatura de fiscal Porras para reelección

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 comenzó este martes, 10 de marzo, con la recepción de impedimentos en contra de los 49 aspirantes que continúan en el proceso de integración de nómina.
Para esta fase se habilitó un espacio en el primer nivel del Palacio de Justicia, a donde los ciudadanos pueden acudir para entregar las impugnaciones contra las candidaturas y exponer los motivos respectivos.
El exfiscal de Derechos Humanos, Orlando Salvador López, acude en horas de la mañana a la sede de la Corte Suprema de Justicia para presentar impedimentos en contra de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien se postuló para buscar su reelección.
Según informó el exfuncionario del MP, presentó la tacha en representación del diputado oficialista Samuel Pérez, quien en múltiples ocasiones ha criticado el actuar del ente investigador dirigido por Porras.
Consideran a Porras "no idónea" para continuar al frente del Ministerio Público
Varios parlamentarios electos por el Movimiento Semilla también impugnaron la candidatura de Porras. En el lugar brindaron declaraciones donde afirmaron que la fiscal "no es idónea".
"En seguimiento a todo este proceso tan importante para la democracia del país, como bancada Semilla y como ciudadanos afectados por la persecución política que se ha dado desde el Ministerio Público y la violación de nuestros derechos, hoy presentamos tachas contra la candidatura de Porras, considerando que no es una persona idónea para ocupar el cargo", dijo la parlamentaria Victoria Palala.
Agregó que durante ocho años ha instrumentalizado la institución para perseguir a ciertas personas, mientras que protege a "los corruptos". Expuso que se tienen casos sin seguimiento, por ejemplo, las supuestas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 por parte del Estado de Guatemala.
También señaló que más del 90% de las denuncias que se presentan en el MP son desestimadas. Aseguró que, en realidad, es justamente esta práctica la que ha hecho que se reduzca la mora fiscal y no es que se hagan las investigaciones. "Seguimos esperando que se investiguen hechos de corrupción, robos y una serie de delitos que el MP ha decidido omitir", mencionó.
"Hoy tenemos criminales dirigiendo una institución sumamente importante para la justicia del país, así que esperamos que a esta se sumen muchas otras tachas y que esta comisión de postulación pueda considerar seriamente que el Ministerio Público pueda seguir en manos de alguien que durante ocho años ha ostentado el poder y lo ha utilizado para proteger criminales y perseguir a opositores políticos", concluyó Palala.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7