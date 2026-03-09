Elección Fiscal General: Postuladora anuncia fase de recepción de impugnaciones

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) difundió este lunes, 9 de marzo, a través del diario oficial el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos mínimos para continuar en el proceso.
Asimismo, se convocó a toda aquella persona para que, del 10 al 12 de marzo, pueda asistir al módulo habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia y presentar los impedimentos que considere procedentes en contra de los aspirantes.
Además, se convocó a los aspirantes a la realización de las pruebas psicométricas, las cuales se llevarán a cabo el próximo 24 de marzo en la Universidad del Valle de Guatemala. Mientras que para el 9 de abril está programada la fase de entrevistas con los comisionados.