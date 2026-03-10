Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala

La Embajada de Alemania en Guatemala anunció este martes 10 de marzo que el Presidente Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita oficial a Guatemala los días 17 y 18 de marzo de 2026, como parte de la agenda de diálogo político y cooperación entre ambos países.
El mandatario alemán sostendrá reuniones con el Presidente, Bernardo Arévalo de León, y con el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado.
El Gobierno informó que estos encuentros permitirán abordar temas prioritarios de la relación bilateral, con especial atención al intercambio comercial, las oportunidades de inversión y las perspectivas de cooperación económica, además de otros asuntos de interés regional.
La visita contempla además varias actividades oficiales y encuentros con actores institucionales y del ámbito productivo, con el propósito de avanzar en la agenda bilateral y ampliar las oportunidades de comercio e inversión entre Guatemala y Alemania.
La embajada de Alemania en Guatemala indicó que la última visita de un Presidente Federal alemán a Guatemala ocurrió en 1987. La Llegada de Frank-Walter Steinmeier, ocurre casi cuatro décadas después.
El gobierno guatemalteco indicó que la presencia del Presidente Steinmeier en el país representa una oportunidad para afianzar la relación entre ambas naciones y promover nuevas iniciativas de cooperación que contribuyan al desarrollo económico, al intercambio comercial y al beneficio de ambos pueblos.