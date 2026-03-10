 Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala
Nacionales

Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala

La última visita de un presidente alemán a Guatemala ocurrió en 1987.

Compartir:
El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier., Foto EFE
El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier. / FOTO: Foto EFE

La Embajada de Alemania en Guatemala anunció este martes 10 de marzo que el Presidente Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita oficial a Guatemala los días 17 y 18 de marzo de 2026, como parte de la agenda de diálogo político y cooperación entre ambos países.

El mandatario alemán sostendrá reuniones con el Presidente, Bernardo Arévalo de León, y con el Ministro de Relaciones  Exteriores, Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado.

El Gobierno informó que estos encuentros permitirán abordar temas prioritarios de la relación bilateral, con especial atención al intercambio comercial, las oportunidades de inversión y las perspectivas de cooperación económica,  además de otros asuntos de interés regional.

La visita contempla además varias actividades oficiales y encuentros con actores institucionales y del ámbito productivo, con el propósito de avanzar en la agenda bilateral y ampliar las oportunidades de comercio e inversión entre Guatemala y Alemania.

La embajada de Alemania en Guatemala indicó que la última visita de un Presidente Federal alemán a Guatemala ocurrió en 1987. La Llegada de Frank-Walter Steinmeier, ocurre casi cuatro décadas después.

El gobierno guatemalteco indicó que la presencia del Presidente Steinmeier en el país representa una oportunidad para afianzar la relación entre ambas naciones y promover nuevas iniciativas de cooperación que contribuyan al desarrollo económico, al intercambio comercial y al beneficio de ambos pueblos.

Congreso elige a magistrados del TSE

Ellos son los magistrados que estarán a cargo de celebrar las elecciones generales de 2027 y 2032.

En Portada

Congreso elige a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso elige a magistrados del TSE

08:45 PM, Mar 10
Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia t
Nacionales

Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia

10:01 PM, Mar 10
Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemalat
Nacionales

Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala

09:38 PM, Mar 10
Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadidot
Deportes

Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadido

04:00 PM, Mar 10
VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutost
Deportes

VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutos

02:50 PM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.JusticiaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos