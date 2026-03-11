 Cierres en calzada Roosevelt tras ataque contra conductor
Nacionales

Cierres viales en calzada Roosevelt tras ataque armado contra automovilista

Paramédicos estabilizaron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial.

., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro reportaron que un hombre resultó herido en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este miércoles, 11 de marzo, en la calzada Roosevelt y 10ª avenida, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas se comunicaron varios transeúntes que reportaban haber escuchado disparos en el sector y hablaban de que posiblemente había una persona afectada. Por ello, de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.

"Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron un vehículo de color blanco, en cuyo interior se encontraba un hombre con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que el paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado hacia un centro asistencial privado.

Cierres en área del ataque

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que se mantiene presencia de fiscales del Ministerio Público en la calzada Roosevelt, zona 7, en seguimiento al ataque ocurrido esta tarde. Por ello, se implementó un cierre vial en el sector.

"Se están cerrando los dos carriles a la izquierda o pegados a la arriate central para las diligencias de la autoridad en el tema. Manténgase atento por si realizarán el cierre del tercer carril", informó a través de redes sociales.

Añadió que el congestionamiento generado tras este incidente está llegando al bulevar Los Próceres, en el tramo que comunica con Diagonal 6 de la zona 10.

Las vías alternas son las 13 calle bajo la calzada Aguilar Batres, calzada San Juan, y también el bulevar La Madre en 9 calle de zona 7.

Conductora víctima de intento de asalto en zona 12

Un hecho de violencia se registró en horas de la mañana de este miércoles en la calzada Atanasio Tzul y 8ª calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se informó que se trató de un intento de asalto del que fue víctima la conductora de un vehículo.

En un momento en el que los ciudadanos llevaban a cabo sus labores cotidianas, de repente la jornada se vio interrumpida por una serie de detonaciones de proyectiles de arma de fuego que se dio en este punto de alta movilidad.

Se trató de un ataque armado que individuos desconocidos perpetraron contra un automóvil que circulaba por el sector. El mismo era conducido por una mujer que reaccionó continuando la marcha y buscando un punto para resguardarse.

"Los delincuentes interceptaron el automotor con la intención de cometer un robo, realizando múltiples disparos al verse frustrados", explicaron los Bomberos Municipales, que atendieron la emergencia.

La víctima logró movilizarse hacia un área donde había una gasolinera e ingresó a un comercio para ponerse a salvo. Se confirmó que resultó ilesa.

