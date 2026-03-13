Expulsan de Guatemala a mexicana vinculada a red de estafas digitales

Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este viernes, 13 de marzo, que una mujer de nacionalidad mexicana vinculada a una red de estafas fue expulsada del territorio nacional después de haber ingresado sin cumplir los requisitos migratorios respectivas.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), Ana Victoria Robles Chávez, de 30 años, ingresó al país el pasado 22 de febrero con papelería alterada. "Los documentos presentados no coincidían con los reales", indicó la institución, sin especificar qué tipo de datos presentaban irregularidades.
Además, de incumplir en el tema migratorio, las autoridades nacionales tuvieron información de la presunta vinculación de esta persona con una red de estafas a través de plataformas y monedas digítales en el país.
En seguimiento de la investigación en su contra, este día los policías de la Interpol Guatemala expulsaron a la sospechosa del país. Fue entregada a la policía mexicana en la aldea El Carmen, Malacatán, San Marcos, para que se realicen las diligencias correspondientes.