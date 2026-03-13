 Pandillero del Barrio 18 evade custodia y se fuga del hospital Roosevelt
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Pandillero del Barrio 18 evade custodia y se fuga del hospital Roosevelt

El sindicado aprovechó que el guardia que lo custodiaba acudió al servicio sanitario.

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Sede del Hospital Roosevelt con vigilancia en el ingreso,
Sede del Hospital Roosevelt con vigilancia en el ingreso / FOTO:

Se fugó del Hospital Roosevelt un privado de libertad que fue trasladado por tener una fractura expuesta. Se trata del reo Julio Alberto Hernández Beltrán, quien se evadió el jueves en horas de la tarde.

El reporte policial da cuenta de que el pandillero del Barrio 18 se le escapó al custodio del área de espera para los privados de libertad que se encuentra en la emergencia del centro asistencial

El ahora prófugo de la justicia es señalado de los delitos de hurto y allanamiento, y a eso de la 1 de la tarde ingresó a la carceleta ubicada enfrente de la emergencia de adultos Hospital Roosevelt,  pero a las 18:00 horas aproximadamente el guardia penitenciario Gerardo Chub Chub, de 37 años, salió de la carceleta hacia el servicio sanitario.

Al regresar, el custodio se percató que la puerta del lugar donde se encontraba el recluso estaba medio abierta. De esa forma, confirmó que él aprovechó su ausencia para darse a la fuga.

El guardia se encontraba semiuniformado y sin arma de equipo, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.

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