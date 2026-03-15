Accidentes de tránsito cobran la vida de dos motoristas

Durante la madrugada de este domingo (15/03/2026) un accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herida a una mujer en la 5a. avenida y 10ª calle de la zona 9 capitalina. Asimismo, otro motorista falleció durante la noche de ayer en un percance ocurrido en el kilómetro 109 de la carretera al Atlántico.
En el primer caso, Bomberos Municipales atendieron la emergencia, luego de recibir llamadas de alerta a su línea de teléfono del 123. Paramédicos de esta institución confirmaron que un hombre murió en el lugar de accidente, mientras una mujer quedó herida y tuvo que ser llevada a la emergencia del Hospital Roosevelt.
En el accidente de la zona 9 capitalina se pudo apreciar que un carro de color rojo quedó con daños en el lugar, por lo que no se descarta una colisión en el área. Los rescatistas precisaron que el fallecido tiene al menos 22 años y la lesionada unos 30.
Durante la noche, se registró el segundo de los accidentes de tránsito en el kilómetro 109 de la carretera al Atlántico, jurisdicción del municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa. En este percance un hombre falleció después de ser atropellado por un vehículo que no fue identificado.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales, de la estación de Usumatlán, acudieron al lugar a bordo de la unidad AD-117, donde realizaron la evaluación correspondiente a la víctima y confirmaron su deceso.
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El tercero de los accidentes de motocicleta
En tanto, Bomberos Voluntarios reportaron un tercer accidente de motocicleta durante la noche del pasado sábado con saldo de un herido. El percance ocurrió en el kilómetro 187 de la carretera que comunica los municipios de Chinique y Zacualpa, en el departamento del Quiché.
En ese sector, el conductor de la motocicleta cayó a una hondonada tras ser impactado por otro vehículo que se dio a la fuga. El afectado fue atendido por los paramédicos de la 104 compañía de rescatistas, quienes le diagnosticaron politraumatismo; después de ser estabilizado, el herido fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Quiché.