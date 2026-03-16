 Dos muertos tras choque de camión contra vivienda
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Dos muertos tras choque de camión contra vivienda

El accidente ocurrió en la ruta entre Tecpán Guatemala y Santo Tomás Chiché.

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., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la noche del pasado domingo, 15 de marzo, en el kilómetro 112 de la ruta que comunica Tecpán Guatemala, Chimaltenango; con Santo Tomás Chiché, Quiché, en jurisdicción de la aldea Xecoxol. El saldo es de dos personas fallecidas y múltiples daños materiales.

Los bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una fuerte colisión que había ocurrido en el sector. Se informó que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del volante e impactó contra una vivienda.

Elementos de las estaciones de Tecpán, Santo Tomás Chiché y Quiché, a bordo de cuatro unidades de emergencia, se movilizaron al referido punto, donde localizaron el camión empotrado en el inmueble y un escenario de destrucción.

Al hacer la verificación respectiva, los técnicos en urgencias médicas constataron que en el área permanecían dos personas fallecidas y se enfocaron en el rescate de sus cuerpos. Asimismo, procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

"Fue necesario utilizar equipo hidráulico denominado ‘quijada de la vida’ para poder rescatar uno de los cuerpos, el cual quedo bajo los escombros de la vivienda y del camión", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses de 2026 registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.

Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.

"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.

La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.

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