Localizan 12 fusiles en costales en San Marcos

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que 12 fusiles de alto poder fueron localizados dentro de dos costales abandonados en la ruta que conduce de la aldea La Montañita hacia la aldea Las Margaritas, en el municipio de Ayutla, San Marcos.
El hallazgo fue realizado por agentes de la comisaría 42 de la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la coordinación del comisario Julio López, en conjunto con elementos del Ejército de Guatemala, como parte de los patrullajes constantes que se realizan en la zona fronteriza.
De acuerdo con el reporte policial, dentro de los costales de color rojo se localizaron seis fusiles AK-47, tres AR-15, un fusil M16, uno calibre .223 y un fusil Beretta. Además, se encontraron siete cargadores, entre ellos uno tipo caracol, y 275 municiones de diferentes calibres.
Las autoridades indicaron que este decomiso se logró en el marco del plan de Seguridad Fronteriza que desarrollan de manera conjunta la PNC y el Ejército de Guatemala para combatir el tráfico ilegal de armas y otros delitos en el área.
Tras el hallazgo, se inició un rastreo en el área montañosa cercana para intentar ubicar a los posibles responsables de abandonar el arsenal. Asimismo, las autoridades investigan la procedencia de las armas.
El Ministerio Público realizó el embalaje correspondiente de la evidencia, que será trasladada a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), en la ciudad capital, para los análisis e investigaciones respectivas.
Fortalecen capacitación de agentes policiales sobre armas
Agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) de la PNC iniciaron la semana pasada una jornada de capacitación orientada a fortalecer sus capacidades técnicas y ampliar sus conocimientos especializados en el manejo, identificación e investigación de armas de fuego y municiones ilícitas. La formación busca reforzar las habilidades del personal policial encargado de investigar y neutralizar amenazas relacionadas con armamento ilegal.
La capacitación es impartida por el Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM), bajo la coordinación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como parte de los esfuerzos regionales para prevenir y reducir la proliferación y el tráfico ilegal de armamento.
El proceso formativo tendrá una duración de una semana y abordará aspectos clave como la investigación y desactivación de artefactos explosivos, así como la aplicación y mejora de los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo vinculadas al manejo de armas y explosivos.