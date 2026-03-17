¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?

El aumento internacional en los precios del petróleo ha encendido las alarmas en Guatemala, afectando directamente el transporte y el costo de los productos de la canasta básica. Ante esta situación, varios legisladores han presentado iniciativas con el objetivo de mitigar el impacto económico de los combustibles sobre los ciudadanos.
La diputada Nadia de León Torres, del bloque Nosotros, propuso suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, vigente desde 1992. Actualmente, este gravamen establece un cobro por galón de Q4.70 para gasolina superior, Q4.60 para gasolina regular, Q4.70 para combustible de aviación y Q1.30 para el diésel.
La iniciativa plantea una suspensión parcial del impuesto por dos meses, período durante el cual los importadores, refinadores, almacenadores, distribuidores y comercializadores de combustibles no estarán obligados a pagarlo ni trasladarlo al consumidor final. Según de León Torres, esta medida temporal permitiría un impacto más directo en el precio del combustible, beneficiando a las familias guatemaltecas y al transporte, sin generar los efectos distorsivos de los subsidios generalizados.
El Instituto de Competitividad Económica (ICE) ha respaldado esta alternativa, señalando que podría ser más eficiente que los subsidios, ya que permitiría mantener un efecto prolongado sobre el precio final. Para dimensionar su importancia, en 2021 la recaudación de este impuesto superó los Q4 mil 66 millones, lo que refleja el peso fiscal de la medida y el potencial alivio que podría generar su suspensión temporal.
Fondo de compensación y estabilización de precios
Paralelamente, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presentó la Iniciativa 6726, que busca crear un fondo de compensación y estabilización de precios para la gasolina regular y el diésel. El fondo tendría un capital inicial de Q1 mil 500 millones, ampliable hasta Q3 mil millones, y permitiría reducir el precio del galón de gasolina regular y diésel hasta Q4.60 sin generar deuda pública ni nuevas obligaciones financieras para el Estado.
De León Torres destacó que el aumento en los precios de los combustibles afecta no solo a los conductores o al sector transporte, sino que representa un golpe directo al bolsillo de las familias guatemaltecas. "Esta iniciativa es una respuesta inmediata y necesaria ante la realidad que viven los guatemaltecos, quienes han presenciado un fuerte incremento en los precios impulsado por factores globales", señaló la legisladora.
Con estas medidas, los congresistas buscan implementar soluciones inmediatas y permanentes que permitan aliviar el impacto de los combustibles en la economía de los guatemaltecos, ofreciendo alternativas tanto temporales como estructurales para enfrentar la volatilidad de los precios internacionales.