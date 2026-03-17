 ¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?
Nacionales

¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?

De impuestos a fondos, así buscan bajar el precio de la gasolina y el diésel en Guatemala.

Compartir:
gasolina,
gasolina / FOTO:

El aumento internacional en los precios del petróleo ha encendido las alarmas en Guatemala, afectando directamente el transporte y el costo de los productos de la canasta básica. Ante esta situación, varios legisladores han presentado iniciativas con el objetivo de mitigar el impacto económico de los combustibles sobre los ciudadanos.

La diputada Nadia de León Torres, del bloque Nosotros, propuso suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, vigente desde 1992. Actualmente, este gravamen establece un cobro por galón de Q4.70 para gasolina superior, Q4.60 para gasolina regular, Q4.70 para combustible de aviación y Q1.30 para el diésel.

La iniciativa plantea una suspensión parcial del impuesto por dos meses, período durante el cual los importadores, refinadores, almacenadores, distribuidores y comercializadores de combustibles no estarán obligados a pagarlo ni trasladarlo al consumidor final. Según de León Torres, esta medida temporal permitiría un impacto más directo en el precio del combustible, beneficiando a las familias guatemaltecas y al transporte, sin generar los efectos distorsivos de los subsidios generalizados.

El Instituto de Competitividad Económica (ICE) ha respaldado esta alternativa, señalando que podría ser más eficiente que los subsidios, ya que permitiría mantener un efecto prolongado sobre el precio final. Para dimensionar su importancia, en 2021 la recaudación de este impuesto superó los Q4 mil 66 millones, lo que refleja el peso fiscal de la medida y el potencial alivio que podría generar su suspensión temporal.

Fondo de compensación y estabilización de precios

Paralelamente, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presentó la Iniciativa 6726, que busca crear un fondo de compensación y estabilización de precios para la gasolina regular y el diésel. El fondo tendría un capital inicial de Q1 mil 500 millones, ampliable hasta Q3 mil millones, y permitiría reducir el precio del galón de gasolina regular y diésel hasta Q4.60 sin generar deuda pública ni nuevas obligaciones financieras para el Estado.

De León Torres destacó que el aumento en los precios de los combustibles afecta no solo a los conductores o al sector transporte, sino que representa un golpe directo al bolsillo de las familias guatemaltecas. "Esta iniciativa es una respuesta inmediata y necesaria ante la realidad que viven los guatemaltecos, quienes han presenciado un fuerte incremento en los precios impulsado por factores globales", señaló la legisladora.

Con estas medidas, los congresistas buscan implementar soluciones inmediatas y permanentes que permitan aliviar el impacto de los combustibles en la economía de los guatemaltecos, ofreciendo alternativas tanto temporales como estructurales para enfrentar la volatilidad de los precios internacionales.

En Portada

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitost
Nacionales

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitos

08:05 AM, Mar 17
Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martest
Nacionales

Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martes

07:39 AM, Mar 17
Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026t
Nacionales

Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026

07:03 AM, Mar 17
Argentina confirma partido amistoso ante Guatemalat
Deportes

Argentina confirma partido amistoso ante Guatemala

09:46 AM, Mar 17
La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedest
Deportes

La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedes

09:11 AM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.SeguridadLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos