 Ficha sobre la mezcla de etanol y gasolina en Guatemala
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Gobierno publica documento para despejar dudas sobre la mezcla de etanol y gasolina en Guatemala

¿Afectará tu motor? Publican ficha informativa sobre la nueva mezcla de etanol y gasolina en Guatemala.

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E10 en Guatemala genera expectativa y dudas sobre el nuevo combustible “más limpio”., MEM.
E10 en Guatemala genera expectativa y dudas sobre el nuevo combustible “más limpio”. / FOTO: MEM.

La implementación de la gasolina E10 en Guatemala ha comenzado a captar la atención de miles de conductores, luego de que el Gobierno difundiera una ficha informativa en la que presenta este cambio como una modernización clave del combustible en el país.

La mezcla E10 estará compuesta por un 90 % de gasolina tradicional y un 10 % de etanol de origen vegetal, un componente que, según las autoridades, representa una alternativa más limpia, renovable y ampliamente probada a nivel internacional.

Uno de los mensajes centrales que busca posicionar el Gobierno es que los vehículos en Guatemala ya son compatibles con esta nueva mezcla. De acuerdo con la información oficial, el etanol ha sido utilizado por más de cinco décadas en distintos países, por lo que automóviles y motocicletas no requerirían ningún tipo de adaptación mecánica.

En esa línea, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que la incorporación de etanol no afectará a los vehículos que circulan en el país, ya que la mayoría de automóviles importados están fabricados para operar con este tipo de combustible.

Además, se destaca un posible beneficio técnico: la reducción del desgaste del motor. Según la ficha, la E10 disminuye la temperatura de la combustión, lo que podría traducirse en un mejor rendimiento y una mayor vida útil de los vehículos.

Otros puntos de interés 

En el plano ambiental, la propuesta también apunta a generar impacto. Las autoridades aseguran que este combustible sustituye compuestos tóxicos y potencialmente cancerígenos por una alternativa de origen natural, lo que contribuiría a una gasolina "más limpia y saludable".

Otro de los puntos que ha generado interés —y también escepticismo— es el tema económico. El Gobierno afirma que la implementación de la E10 no provocará aumentos en el precio, ya que el etanol es más barato de producir que algunos aditivos derivados del petróleo.

El respaldo internacional es otro de los argumentos clave. Según la ficha, esta mezcla ya es utilizada por millones de vehículos en más de 60 países, en algunos casos desde hace más de 50 años, lo que, según las autoridades, confirma su eficacia y seguridad.

Para garantizar su correcto funcionamiento, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala indicó que se mantendrá un monitoreo constante de la calidad del combustible a lo largo de toda la cadena de suministro.

Gobierno aclara dudas sobre la mezcla de etanol en gasolina en Guatemala

Las autoridades señalaron “desinformación” sobre posibles efectos en los vehículos por la incorporación de etanol a la gasolina y llamaron a la calma.

Incertidumbre 

A pesar del enfoque positivo presentado en la información oficial, la introducción de la E10 no ha pasado desapercibida. Entre conductores persisten dudas sobre su desempeño real, especialmente en vehículos más antiguos, así como sobre si los beneficios prometidos se reflejarán en la práctica.

Mientras la medida avanza, la mezcla E10 se posiciona como uno de los cambios más relevantes en el consumo de combustible en el país en los últimos años, en medio de expectativas, cuestionamientos y un creciente interés ciudadano por entender su verdadero impacto.

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