Presidente alemán visita Guatemala: ¿Qué esperar?

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza a partir de este martes 17 de marzo una visita de dos días a Guatemala como parte del "diálogo político y la cooperación" entre ambas naciones, con reuniones programadas con su homólogo, Bernardo Arévalo de León, y con otros miembros del Gobierno y de la iniciativa privada.
Los preparativos para la llegada del mandatario incluyen un operativo de seguridad en distintos puntos, incluida la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde desde horas de la madrugada se observan cierres viales.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, indicó que el personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y equipos de la Policía Nacional Civil ubicaron vallas metálicas alrededor de la plaza de la Constitución para administrar el ingreso y egreso al sector debido a la visita del mandatario.
Agenda del presidente alemán
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inició ayer un viaje a Panamá, Guatemala y México en una visita que se prolongará hasta el viernes y cuyo foco estará puesto en fortalecer las relaciones con esas naciones latinoamericanas.
"El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales", según la oficina del jefe de Estado germano.
Steinmeier llegó el lunes a Ciudad de Panamá, donde fue recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino. Esa fue su primera visita a esa nación, que constituye el principal mercado para las exportaciones e inversiones germanas en Centroamérica.
Tras cumplir su agenda en aquel territorio, el mandatario es dirigirá a Guatemala , donde le espera el recibimiento con honores militares del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.
También está previsto que ambos jefes de Estado se reúnan y tengan un encuentro con la prensa, tras lo que Steinmeier participará en la Embajada de Alemania en un acto dedicado a la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
Además, Steinmeier participará el martes en un encuentro con las comunidades indígenas del país y con la empresa proveedora de materiales de construcción Compresores Kaeser.
Tras cenar con Bernardo Arévalo de León el martes, al día siguiente, Steinmeier tendrá el miércoles un encuentro matinal con escolares guatemaltecos y visitará el proyecto de cooperación internacional 'Selva Maya'.
En tanto, el jueves está previsto que reciba al jefe de Estado germano con honores militares la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.