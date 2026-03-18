 Sismo - temblor en Guatemala, miércoles 18 de marzo 2026
Nacionales

Sismo de magnitud 5.2 sacude el territorio guatemalteco

Las autoridades verifican posibles daños.

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Al menos cinco temblores se reportan en el territorio nacional durante la noche del viernes y madrugada del sábado., Archivo.
Al menos cinco temblores se reportan en el territorio nacional durante la noche del viernes y madrugada del sábado. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 11:35 horas de este miércoles, 18 de marzo, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Las autoridades de protección civil realizan los monitoreos correspondientes ante posibles daños.

De acuerdo con la información compartida por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del ente científico, el temblor tuvo una magnitud de 5.2, con región epicentral en el departamento de Izabal.

Los reportes preliminares emitidos por las autoridades reflejan que fue sensible en la referida localidad y áreas aledañas, incluyendo Zacapa y Chiquimula. También en el departamento de Guatemala, aunque de forma leve.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le da seguimiento a este tipo de eventos y activa los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales. Hasta ahora, no se ha reportado ningún efecto como consecuencia del reciente sismo.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

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