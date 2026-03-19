Amparo exige a comisión respetar tiempos en proceso de elección del MP

El diputado José Chic dio a conocer este jueves, 19 de marzo, que presentó un amparo por medio del cual busca que se cumplan los plazos establecidos en la ley para la renovación de autoridades del Ministerio Público (MP).
Actualmente, el proceso de elección del nuevo fiscal general de la República de Guatemala está a cargo de la comisión de postulación, que se encarga de evaluar los expedientes de aspirantes para integrar una nómina de seis candidatos que deberá ser trasladada al presidente Bernardo Arévalo para proceder a la elección.
El parlamentario señaló que con el recurso interpuesto pretende que la renovación de la autoridad del ente investigador se haga como corresponde. En ese sentido, está solicitando que la comisión cumpla con entregar el listado de candidatos al gobernante en tiempo para que pueda designar al sucesor de la jefa del MP, Consuelo Porras, quien concluye su mandato en mayo de 2026.
"Estamos pidiendo en esta acción constitucional de amparo que la comisión cumpla con su obligación de entregar el listado de seis candidatos en tiempo y se proceda al nombramiento. El 17 de mayo debe tomar posesión el nuevo o la nueva fiscal general, que es una decisión que ya tomará Arévalo", señaló.
Sus declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en horas de la mañana, donde enfatizó que su planteamiento se basa en el estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del MP.