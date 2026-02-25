Diputado José Chic anuncia nuevas citaciones a la CDAG

La comisión de Deportes del Congreso de la República de Guatemala fue integrada para el presente período legislativo y estará presidida por el diputado José Chic, quien anunció que una de las prioridades será dar seguimiento al proyecto de remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores. En ese contexto, informó que la próxima semana volverán a citar a las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), las cuales —según indicó— se han resistido a acudir a anteriores convocatorias realizadas por el Legislativo.
El parlamentario fue contundente al referirse a la situación del principal escenario deportivo del país. "Nos quedamos sin estadio. El único Estadio Nacional que tiene este país lo destruyó el anterior Comité Ejecutivo de la CDAG y del actual gerente de la CDAG", afirmó. Asimismo, señaló: "Hemos visto que ellos no han querido venir a las diferentes citaciones que se les han hecho en el Congreso de la República; ya se aprobó que sea una de las prioridades de la comisión (de deportes)". Con estas declaraciones, Chic dejó claro que el tema ocupará un lugar central en la agenda de trabajo de la sala legislativa.
José Chic también anuncia otras fiscalizaciones
El caso cobró aún más relevancia a inicios de este año, cuando la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional tras una acción promovida por el diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). La resolución, emitida el 9 de enero de 2026, ordenó al Comité Ejecutivo de la CDAG la elaboración y ejecución de un plan técnico de remozamiento del estadio, al considerar que existe un riesgo real de deterioro progresivo del inmueble y una posible afectación al patrimonio del Estado.
En su análisis, el tribunal concluyó que se configuran los presupuestos del denominado "peligro en la demora", advirtiendo que la inacción podría provocar daños progresivos e incluso irreversibles en las instalaciones. Por ello, ordenó elaborar en un plazo de 20 días un plan técnico de remozamiento, desarrollar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso hasta su conclusión y diseñar un plan de conservación y mantenimiento del recinto. Además, resolvió que no ha lugar a la suspensión solicitada por la CDAG y dio intervención a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.
Chic también anunció que la comisión ampliará su labor de fiscalización a otras entidades del ámbito deportivo. "También se le hará una fiscalización a la Dirección General de Educación Física, y también se fiscalizará algunas otras asociaciones deportivas que han ido pidiendo apoyo para transparentar la ejecución de la presupuestación reglamentaria", explicó el parlamentario. Con ello, aseguró, se busca fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos públicos destinados al deporte sean ejecutados de manera adecuada y en beneficio de la población.