Iniciativas del INAB para el Manejo Sostenible de Bosques

Cada 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional de los Bosques, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2012, con el objetivo central de crear conciencia sobre la importancia vital de los bosques para el desarrollo sostenible, la calidad de vida y el equilibrio ecológico del planeta. El Instituto Nacional de Bosques (INAB) impulsa acciones que benefician tanto al medio ambiente como a la sociedad guatemalteca, y en el marco de este día, refuerza su papel clave en la protección y aprovechamiento responsable de los recursos forestales en Guatemala.
Los bosques cumplen funciones esenciales al regular el clima a través de la absorción de dióxido de carbono, purificar el aire y el agua, prevenir la erosión del suelo y mantener la biodiversidad. Además, aportan recursos que sustentan economías rurales como madera, energía, alimentos y medicinas, y sirven como espacios de valor cultural y recreativo fundamentales para millones de guatemaltecos.
Manejo forestal sostenible: eje de la estrategia nacional
El INAB promueve activamente el manejo forestal sostenible, una estrategia que planea y ejecuta acciones para aprovechar, conservar y restaurar los recursos del bosque, con el desafío de cubrir las necesidades presentes sin comprometer los recursos de las próximas generaciones.
Para lograrlo, INAB impulsa varias modalidades:
- Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con fines industriales o energéticos.
- Manejo de bosques naturales para producción y protección.
- Implementación de sistemas agroforestales.
- Restauración de tierras forestales degradadas.
Impacto social, económico y ambiental
El aprovechamiento racional de la madera y otros productos de bosques manejados y plantaciones forestales representa una alternativa sostenible para fomentar el desarrollo rural, crear empleos y utilizar eficientemente los recursos. Estas prácticas ayudan a disminuir la presión sobre bosques naturales, protegiendo los ecosistemas más vulnerables.
A través de los programas de incentivos forestales PROBOSQUE y PINPEP, el INAB ha facilitado proyectos de restauración, protección y producción forestal que han mejorado las condiciones de vida de más de 260 mil familias guatemaltecas. Estos programas han sido clave para incrementar la cobertura forestal y han generado más de 328 mil empleos en zonas rurales.
Convocatoria a la acción colectiva
El manejo responsable de los recursos forestales promueve que cada vez más familias encuentren en el bosque una fuente de bienestar y conservación, afirmó el gerente del INAB, Ing. Bruno Arias. El llamado del instituto es claro: invita a propietarios de tierras, comunidades, organizaciones y empresas a sumarse a sus programas de incentivos, participando activamente en la conservación y el manejo sostenible de los bosques de Guatemala.