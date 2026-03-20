 EN IMÁGENES. Se realiza cortejo procesional del Cristo de la Preciosa Sangre
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EN IMÁGENES. Se realiza cortejo procesional del Cristo de la Preciosa Sangre

La Solemne Procesión del Quinto Viernes de Cuaresma recorre las calles del Centro Histórico de la capital.

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Imagen de Cristo Crucificado de la Preciosísima Sangre, Foto Omar Solís
Imagen de Cristo Crucificado de la Preciosísima Sangre / FOTO: Foto Omar Solís

Este  Quinto Viernes de Cuaresma se realiza el cortejo procesional de la ancestral imagen del Cristo de la Preciosa Sangre y la Antigua y Venerada Imagen de la Santísima Virgen de Dolores del Templo Histórico de San Francisco de la zona 1 de la capital. 

En el Templo se realizó una misa previo a elevar las andas del Cristo de la Preciosa Sangre, frente al templo se elaboraron vistosas alfombras para el paso del cortejo procesional que regresará al templo pasada la medianoche.

Ricardo Pérez, encargado general de la Cofradía, indicó que este recorrido procesional marca el preámbulo de la Semana Santa,  "El anda de Jesús viene con el mensaje de San Ignacio: -Sangre de Cristo lávame, Pasión de Cristo, confórtame- un canto eucarístico dedicado a la Sangre de Cristo", indicó.

Mientras que la imagen de la Santísima Virgen de Dolores, tiene el mensaje: "Rogad por nosotros", ya que es la madre redentora, que siempre escucha y protege.

La imagen data del siglo XVIII y en su talla se puede observar las heridas causadas por la flagelación del Cristo de la Preciosa Sangre.

La procesión con la dramática imagen del Cristo crucificado, que muestra en todo su esplendor el sufrimiento del hijo de Dios por medio de varias heridas con abundante sangre, logró aglutinar a varias personas durante calles y avenidas del Centro Histórico.

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre | Foto Omar Solís

Cristo de la Preciosa Sangre / Foto Omar Solís

Parte del recorrido incluyó el paso por la Avenida Centroamérica, la Capilla de las Misericordias y el Arco de Correos.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.*

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