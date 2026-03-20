 Operativo militar en San Marcos permite decomisar armas y más de 500 cartuchos
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Operativo militar en San Marcos permite decomisar armas y más de 500 cartuchos

El arsenal, que incluyen un fusil AK-47, fue hallado durante patrullajes de reconocimiento a cargo del Ejército.

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Parte de las armas decomisadas por la institución castrense en San Marcos., Ejército de Guatemala
Parte de las armas decomisadas por la institución castrense en San Marcos. / FOTO: Ejército de Guatemala

Las fuerzas armadas de Guatemala reportaron este viernes, 20 de marzo, el decomiso de armas y municiones como resultado de un operativo implementado en el área de San Juan Meléndez, municipio de Catarina, San Marcos.

De acuerdo con la información compartida por el Ejército de Guatemala, el hallazgo se dio cuando el personal de la Brigada de Operaciones para Montaña desarrollaba un patrullaje de reconocimiento en el referido sector.

Tras la verificación a cargo del personal castrense se confirmó el decomiso de armamento y municiones, entre los cuales se incluyen:

  • Tres carabinas.
  • Un fusil AK-47.
  • 23 cargadores de carabinas y AK-47.
  • Dos cargadores tipo tambor.
  • Una tolva para pistola.
  • 567 cartuchos calibre 5.56 mm y .223

Tras el hallazgo, el personal militar en coordinación con las fuerzas de seguridad civil proporcionó seguridad al Ministerio Público durante el traslado de las evidencias hacia la Fiscalía donde se realizarán las diligencias correspondientes.

"Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer la seguridad y combatir actividades ilícitas en el territorio nacional", señaló el Ejército.

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