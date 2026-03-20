 Organizaciones realizan el "Viacrucis del Migrante 2026"
Nacionales

Organizaciones denuncian en Guatemala el "viacrucis" de la crisis migratoria

Las organizaciones demandaron al Estado guatemalteco políticas públicas de reinserción para los retornados.

Compartir:
"Viacrucis del Migrante 2026" en Ciudad de Guatemala el 20 de marzo de 2026., EFE
"Viacrucis del Migrante 2026" en Ciudad de Guatemala el 20 de marzo de 2026. / FOTO: EFE

Organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones eclesiásticas realizaron este viernes, 20 de marzo, en el centro de la capital guatemalteca el "Viacrucis del Migrante 2026", una actividad simbólica para visibilizar el calvario que enfrentan las personas desplazadas, refugiadas y retornadas a un país que no les garantiza seguridad ni oportunidades.

Bajo el lema 'Migrantes, misioneros de esperanza', la Pastoral de Movilidad Humana y la Red Franciscana, entre otros colectivos, denunciaron el aumento de deportaciones bajo condiciones que vulneran la dignidad humana.

La actividad, que se celebra anualmente en el marco de la Cuaresma -tiempo de preparación para la Semana Santa-, busca sensibilizar sobre la "cruz" que cargan quienes huyen de la violencia y la pobreza.

Foto embed
/ EFE

Exigen políticas públicas

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, señaló la urgencia de generar cambios estructurales para evitar la migración forzada.

"Nadie tiene por qué estarse retirando del país donde nació. Pero también migrar es un derecho, no es un crimen; por lo tanto, para nosotros es muy importante que se pueda generar esa conciencia y ese tipo de actividades donde, a través de diversos pasos, se recuerda la vida y la pasión de Jesucristo, pero sobre todo cómo eso se acerca a la realidad de un pueblo".

Por su parte, Brenda Peralta, representante de la Red Franciscana para Migrantes, destacó el estigma que pesa sobre quienes son deportados.

"Hay mucho donde se dice que los que regresan o los que retornan son fracasados, no son bien recibidos en sus comunidades, ya no aportan económicamente, por lo tanto, se les resta valor. Otros que han dejado de conectarse con su familia por muchos años y al volver aquí no tienen a dónde volver realmente".

En el marco del acto, las organizaciones demandaron al Estado guatemalteco políticas públicas de reinserción y el cese de discursos xenófobos que alimentan la exclusión.

En Portada

La OEA pide criterios objetivos en la elección del fiscal general de Guatemalat
Nacionales

La OEA pide criterios objetivos en la elección del fiscal general de Guatemala

02:58 PM, Mar 20
Hallan mujer sin vida y antenas de internet satelital en operativo en prisión de Zacapat
Nacionales

Hallan mujer sin vida y antenas de internet satelital en operativo en prisión de Zacapa

02:25 PM, Mar 20
Organizaciones denuncian en Guatemala el viacrucis de la crisis migratoriat
Nacionales

Organizaciones denuncian en Guatemala el "viacrucis" de la crisis migratoria

04:05 PM, Mar 20
Guatemala reacciona ante cancelación del amistoso ante Argentina t
Deportes

Guatemala reacciona ante cancelación del amistoso ante Argentina

06:50 PM, Mar 20
¡Histórica decisión del Consejo de la FIFA!t
Deportes

¡Histórica decisión del Consejo de la FIFA!

06:09 PM, Mar 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026IránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos