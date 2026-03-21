Accidente de moto deja un fallecido en Calzada Roosevelt

Bomberos Municipales reportaron que un accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre de aproximadamente 25 años en la Calzada Roosevelt y 35 avenida de la zona 7 capitalina. Asimismo, atendieron a otro hombre que resultó herido y que necesitó ser trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
El citado cuerpo de rescate añadió que el paciente lesionado fue llevado al centro asistencial en estado delicado. Cabe destacar que el percance ocurrió en horario de la madrugada, cuando aún no había amanecido.
Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales reportaron otro accidente de motocicleta en el kilómetro 215 de la ruta al Pacífico, donde también falleció una persona y otra resultó herida. Paramédicos de la estación de Las Delicias asistieron a los afectados y trasladaron al lesionado hacia el Hospital Nacional de Coatepeque.
Los rescatistas indicaron que en ese sector coordinaron la llegada de las autoridades por la persona que resultó fallecida tras el accidente vial. En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área del percance, mientras llegaban los peritos del Ministerio Público (MP) para los trámites de rigor.
Cierre en calzada Roosevelt
En el caso de la Calzada Roosevelt, los cuerpos de rescate coordinaron la llegada de la PNC para resguardar el área del accidente. Según las imágenes, el fallecido quedó en uno de los carriles izquierdos de referida arteria tras el accidente vial.
A la Calzada Roosevelt y a la Ruta al Pacífico acudieron autoridades de tránsito para dirigir el tránsito tras los accidentes de motocicleta de esta madrugada. Por el momento se desconocen las causas de ambos percances de tránsito.