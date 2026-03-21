Piden sesión extraordinaria por elección de rector en USAC

En el marco de las elecciones de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ocho integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) solicitaron que se convoque a una sesión extraordinaria. Los solicitantes indicaron que esta reunión se podría realizar el lunes 23 de marzo de 2026.
Asimismo, explicaron que el objetivo del encuentro es "verificar si los cuerpos electorales que han resultado ganadores cumplen con los requisitos establecidos para la acreditación correspondiente".
De esa forma, los firmantes de la solicitud buscan establecer si los cuerpos electorales pueden emitir su voto en la elección del rector de la USAC.
La solicitud de sesión extraordinaria en el proceso de elección de la USAC fue emitida el pasado 19 de marzo, y la carta está dirigida al abogado, Luis Gordón Lucero, quien funge como secretario general de la USAC.
"Quienes suscribimos la presente, en nuestra calidad de miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), solicitamos respetuosamente se sirva convocar a sesión extraordinaria de este máximo órgano de dirección, para el día lunes 23 de marzo de 2026", afirma el documento.
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Objetivo de la sesión en la USAC
La carta afirma que el objeto es "conocer el estado actual de los expedientes electorales correspondientes a las planillas de estudiantes, profesores y profesionales, presentadas ante la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco del proceso de elección de Rector para el período 2026-2030".
La presente gestión tiene por finalidad disponer de información detallada, oportuna y verificable respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la acreditación de los cuerpos electorales, con la debida antelación, a efecto de contar con un plazo razonable que permita, de ser el caso, identificar aspectos susceptibles de subsanación en los expedientes electorales presentados, previo a su conocimiento y resolución por el Consejo Superior Universitario", declara el documento.
"Estimamos que el acceso anticipado a dicha información contribuirá a que los miembros del Consejo cuenten con mayores elementos de juicio, lo cual resulta esencial para una toma de decisiones debidamente fundamentada, responsable y transparente, particularmente en asuntos de alta relevancia para la vida institucional de la Universidad", indicaron.
La solicitud aparece firmada por los miembros del CSU que se detallan a continuación:
- Dr. Ernesto Villagrán, decano en funciones, Facultad de Odontología.
- M.A. Marco Vinicio de la Rosa, representante docente y Facultad de Veterinaria y Zootecnia.
- Arq. Marco de León, representante docente y Facultad de Arquitectura.
- Dr. Juan Prem, decano en funciones y Facultad de Veterinaria y Zootecnia.
- Lic. Osmín Pineda, representante profesional, Colegio de Veterinarios y Zootecnistas.
- Wilder Santos, representante estudiantil y estudiante de la Facultad de Arquitectura.
- Eduardo Villalta, representante estudiantil y estudiante de la Facultad de Agronomía.
- Lic. Roberto Cáceres, representante profesional del Colegio de Farmacéuticos y Químicos.
Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas 89.7 FM