Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos resalta la fe

Fieles católicos que obtuvieron un turno de honor levantaron el anda de Jesús Nazareno de los Cautivos y de la Virgen de Dolores de la Iglesia de Santa Marta a las 9:00 horas, para iniciar con el recorrido del Quinto Domingo de Cuaresma 2026. José Chamalé, encargado del cortejo procesional, destacó que el mensaje principal del anda fue la fe del pueblo católico y para eso elaboraron varios elementos en el anda.
Chamalé describió que en la primera parte de la alegoría se destaca un personaje con los ojos vendados, para evidenciar aspectos de la fe hacia Jesucristo. Asimismo, el anda muestra a un hombre en el suelo, atado con cadenas, pidiéndolo a Jesús Nazareno Rendentor de los Cautivos que le de más fe.
Chamalé expresó que es El Redentor quien nos lleva hacia un Jesús Resucitado, lo que se representa en el cirio pascual, que se representa por medio de una vela grande de cera, que con la bendición, representa a Cristo Resucitado como una luz para el mundo.
Tras el anda del Nazareno va el anda de la Virgen de Dolores, en hombros de fieles devotas de la Iglesia de Santa Marta de la zona 3. Chamalé informó que para esta actividad cuaresmal la Madre de Cristo va vestida de forma hermosa, por lo que recalcó que ella es la que siempre nos lleva hacia El Señor.
Fieles acompañan a Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos
Varios fieles católicos acompañan el recorrido de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos a ritmo de las marchas de Semana Santa y vistiendo trajes alusivos al cortejo procesional. Antes de la salida del anda, varios niños vistieron trajes romanos para hacer sonar tambores y trompetas para anunciar el inicio del recorrido procesional.
La Consagrada Imagen de Jesús Nazareno vistió un traje blanco, con detalles plateados y dorados, en su paso por las principales calles y avenidas de las zonas 1 y 3 de la Ciudad de Guatemala. Frente al anda, otros fieles bendijeron el paso de las andas consagrando el camino con ofrendas de incienso.
Chamalé anunció que el cortejo procesional pasará frente al Cementerio General a eso de las 23:30 horas. El encargado destacó que por primera vez se realizará el paso por este punto emblemático durante la noche, por el nuevo recorrido procesional.
"Hago la invitación para que acompañemos el recorrido procesional del Quinto Domingo de Cuaresma", instó Chamalé.