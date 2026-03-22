 Día Mundial del Agua: El 96% de los ríos está contaminado
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Día Mundial del Agua: El 96% de los ríos está contaminado, según ambientalista

Ambientalista expresa preocupación por la falta de educación ambiental y por la contaminación de los afluentes en Guatemala.

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Experta aboga por la Ley de Aguas para reducir la contaminación., Archivo.
Experta aboga por la Ley de Aguas para reducir la contaminación. / FOTO: Archivo.

Este domingo 22 de marzo de 2026 se conmemora el Día Mundial del Agua y en ese contexto, la ambientalista Jimmy Samayoa señaló que el 96% de los ríos de Guatemala están contaminados. La experta señaló que cuando llueve, la lluvia arrastra la basura que se tiran en la calle y la misma llega hasta los vertederos.

Samayoa agregó que los ríos no tienen un manejo responsable de los desechos y no se tiene la educación ambiental necesaria que se exige para mantener una buena calidad del agua. Subrayó la importancia de que se empiece a dar este tipo de educación.

Asimismo, recalcó que es necesario pedir el apoyo a las autoridades para que se traten los desechos sólidos, por lo que resaltó la importancia de que en este año pueda pasar en el Congreso de la República la Ley de Agua.

"La crisis yo ya la veo, porque verdaderamente el 95% de los ríos contaminados teniendo uno de los ríos más contaminados y contaminantes del planeta; o sea, ¿no sé qué más tenemos que esperar para tomar acción?", cuestionó.

Video capta el momento posterior al vuelco de jaula cañera en Suchitepéquez

El transporte pesado volcó sobre un carro y sobre una caseta, dejando al menos cuatro heridos a su paso.

Llamado a abogar por la Ley del Agua

Samayoa hizo un llamado a los alcaldes, opinando que deben "perder el miedo", porque a veces parece que desconocen el tema de las aguas negras. "Y a veces no quieren saber y piden prórroga, para ir paseando el tema como que fuera una lata, pero ya no lo podemos seguir paseando más", declaró.

"Guatemala tiene los indicadores de desarrollo humano más bajos de la región latinoamericana, que ya de por si son bajos, por lo que somos el país con más desnutrición Crónica de toda Latinoamérica", reconoció la ambientalista, atribuyendo esto directamente al consumo de agua.

"Nuestros niños no están creciendo con los nutrientes necesarios, y en gran medida esto tiene que ver con el tema del agua, porque la beben contaminada".

Samayoa también habló de la quema de basura como un tema importante, reconociendo que los niños "respiran basura quemada".

"No se debe de quemar la basura, es tóxico y eso nos enferma", subrayó Samayoa.

Aboga por un mejor manejo de aguas negras

La experta consideró que el 95% de las aguas negras de la metrópolis no son tratadas antes de llegar a un río, porque "no nos alcanza para licencias de construcción, que tienen que dar servicios básicos".

Agregó que "la red de drenajes de Guatemala está colapsada", porque la misma crece constantemente y el 60% del agua de los inodoros termina en Chinautla, a donde se descarga el 60% de las aguas negras de la parte norte metrópolis.

Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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