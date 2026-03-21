 Video capta el momento posterior al vuelco de jaula cañera
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Video capta el momento posterior al vuelco de jaula cañera en Suchitepéquez

El transporte pesado volcó sobre un carro y sobre una caseta, dejando al menos cuatro heridos a su paso.

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El transporte pesado causó heridas en cuatro personas, según el último dato de los bomberos locales., Redes sociales.
El transporte pesado causó heridas en cuatro personas, según el último dato de los bomberos locales. / FOTO: Redes sociales.

Momentos de pánico vivieron las víctimas de un accidente de tránsito que involucró a un camión con una jaula cañera en el kilómetro 126 de la carretera al Pacífico, durante la mañana de este sábado, 21 de marzo de 2026. Según medios locales, la carga y el vehículo cayeron encima de varias personas que esperaban un autobús en el área, por lo que varias personas se dieron prisa para ayudar y recatar a los afectados.

Un video difundido por lugareños logró captar el drama y el dolor de una mujer afectada, porque ella salió lastimada junto a su hija de al menos dos años de edad.

Aunque en la mañana se informó de una mujer y una niña de dos años heridas, rescatistas actualizaron información precisando que fueron al menos cuatro los lesionados. Los rescatistas locales añadieron que también atendieron a un bebé de al menos siete meses y a un adulto mayor en el lugar del accidente.

El video compartido muestra los momentos de confusión y la alarma de las personas que estaban cerca del lugar del accidente. También se logra apreciar como la mujer adulta afectada da gritos por el miedo y por lo que ocurrió en este tramo carretero.

Vecinos con acción heroica ante accidente

Las imágenes muestran que varios particulares salieron a la calle para ayudar a retirar la carga de la jaula cañera. Algunos ayudaron a retirar la carga con sus propias manos y otros utilizaron machetes para liberar a las personas que habían quedado bajo el automotor.

Una mujer vestida con una camiseta blanca, en estado de shock por el susto del accidente fue auxiliada por vecinos. En el clip se escuchan llantos y lamentos por lo ocurrido.

Medios locales también subrayaron que el lugar del accidente es un cruce que se comparten los municipios de Tiquisate, Escuintla y el área de Mazatenango, Suchitepéquez.

Cabe destacar que, al impacto de la jaula cañera, una construcción de humildes condiciones también quedó totalmente destrozada. En fotos compartidas en redes sociales se ve como el camión destruyó la estructura edificada a base de concreto y láminas.

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El accidente causó estragos en una construcción de láminas. - Redes sociales.

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