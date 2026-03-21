 Diésel supera los Q41 por galón en gasolineras de la capital
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Diésel supera los Q41 por galón en gasolineras de la capital

El precio de las gasolinas regular y superior también sufrió un alza y estos son los precios actuales.

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Los costos tienen variación, dependiendo de la ubicación y la modalidad de despacho., Archivo.
Los costos tienen variación, dependiendo de la ubicación y la modalidad de despacho. / FOTO: Archivo.

Algunas gasolineras del país registraron un nuevo incremento en los combustibles, durante este sábado, 21 de marzo de 2026, destacando que el galón de diésel incrementó su costo hasta los Q41.49 por galón. Según evidenció un recorrido realizado por diferentes estaciones de servicio, el precio de las gasolinas regular y superior también fueron incrementados.

Fotografías compartidas por varios usuarios en el área metropolitana confirmaron que estos carburantes llegaron a tarifas de Q39.49, en el caso de la gasolina superior y Q38.49 en la regular. Las imágenes también muestran una marcada variación entre expendios, incluso dentro de una misma zona.

De acuerdo con el monitoreo oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM), los precios de referencia en modalidades de autoservicio para la semana reciente se sitúan en los Q37.49 para la gasolina superior, 36.49 para la regular; en cuanto al diésel, el importe es de Q39.49 por galón.

En la modalidad de servicio completo, el MEM establece costos de 38.49, 37.49 o 40.57 quetzales, respectivamente, de manera aproximada.

Precios de la gasolina y diésel pueden variar

Sin embargo, el informe del MEM destaca que los precios más bajos publicados "pueden variar dependiendo de la estación, ubicación y modalidades de despacho, con diferencias que pueden superar el quetzal por galón".

El alza observada en los expendios coincide con una tendencia sostenida al incremento de los combustibles durante las últimas semanas", añaden.

Datos oficiales reflejan que solo entre febrero y estas semanas de marzo, el diésel registró un aumento superior a los Q10 por galón. El MEM indica que este carburante es el combustible con mayor variación porcentual.

Agregaron que este comportamiento responde, en gran medida, al encarecimiento internacional del petróleo, influenciado por factores geopolíticos como las tensiones en el Medio Oriente, que impactan directamente a Guatemala, debido a su dependencia de la importación de hidrocarburos.

Ante este panorama, el MEM reiteró que "los precios en el país se rigen por un mercado libre, aunque mantienen monitoreos constantes para evitar abusos o incrementos injustificados en las estaciones de servicio".

Con información del periodista Ángel Oliva, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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Algunos costos superan los Q41 en diferentes zonas. Esta imagen fue captada en la Calle Montúfar, entre las zonas 9 y 13 - Cortesía.

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