 Familia viaja en una sola moto en autopista Palín-Escuintla
Nacionales

Video muestra a cinco personas viajando en una sola moto en la autopista Palín-Escuintla

Del grupo familiar, únicamente el conductor portaba casco de protección.

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Cinco personas arriesgan su vida en una sola motocicleta en Palín-Escuintla., Captura de pantalla video de Facebook.
Cinco personas arriesgan su vida en una sola motocicleta en Palín-Escuintla. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video captado por un conductor en la autopista Palín-Escuintla ha generado preocupación por el alto riesgo de accidentes de tránsito. En las imágenes se observa a una familia de cinco personas viajando en una sola motocicleta: un hombre, una mujer, un niño, una niña y una recién nacida.

Del grupo familiar, únicamente el conductor portaba casco. La mujer viajaba con la bebé en brazos, sin ninguna protección. De los otros dos menores, uno se encontraba entre los dos adultos, mientras que el otro iba ubicado frente al piloto, sobre el tanque de combustible. Esta disposición representa un grave peligro tanto para los ocupantes de la motocicleta como para otros usuarios de la carretera.

Las motocicletas están diseñadas para un máximo de dos ocupantes, el conductor y un pasajero. Superar ese límite compromete la estabilidad del vehículo, aumenta el tiempo de frenado y reduce el control en situaciones de emergencia, según expertos. 

Sanción por exceder el número permitido de ocupantes en motos

La Ley y Reglamento de Tránsito, en su artículo 184, establece que transportar a más personas de las plazas permitidas constituye una infracción sancionada con Q500. Según el numeral 7 de esta normativa, circular con exceso de pasajeros se considera una falta grave que pone en riesgo la vida de los ocupantes y la de terceros en la vía.

Autoridades de tránsito han reiterado la importancia de respetar estas disposiciones, enfatizando que la seguridad de los ocupantes depende del cumplimiento de las normas. Recordaron que incluso breves trayectos en carretera pueden convertirse en tragedias cuando se ignoran las medidas básicas de protección, como el uso de cascos y el límite de pasajeros.

El video ha generado alertas en redes sociales, donde los usuarios han criticado la irresponsabilidad de los adultos al exponer a menores, incluido una recién nacida, a un peligro evitable. La fiscalización en esta autopista se mantiene activa, y las autoridades aseguran que los responsables podrían enfrentar sanciones conforme a la ley.

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