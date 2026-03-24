Ataque armado deja tres fallecidos en zona 1; cierres viales en el sector

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este martes 24 de marzo en la 19 calle y 3ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala dejó como saldo tres personas fallecidas, según informaron los Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con el reporte preliminar, socorristas fueron requeridos al lugar tras escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar, evaluaron a tres personas que presentaban varias heridas de bala; sin embargo, todas carecían de signos vitales.
El área fue acordonada por las autoridades, mientras se coordinaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.
Debido al hecho de violencia, se reportan cierres viales en el perímetro, lo que ha generado complicaciones en la circulación vehicular en el sector.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles responsables. Las autoridades mantienen operativos en la zona para esclarecer lo ocurrido.