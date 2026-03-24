Bloquean carreteras en rechazo al alza de precios de los combustibles

Una nueva jornada de manifestaciones se observa este martes, 24 de marzo, en el marco de la problemática que ha surgido a nivel nacional por el alza en los precios de los combustibles. Desde horas de la madrugada se inició con las protestas que bloquean diferentes carreteras.
Según la información compartida, se mantiene presencia en las rutas de grupos de ciudadanos que expresan su rechazo ante el aumento de precios de la gasolina y el diésel. Además, se pronuncian en contra de la implementación de la mezcla de etanol con los combustibles, una medida que Guatemala adoptará a partir de junio de este año.
Los datos compartidos por la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) detallan que, hasta las 06:52 horas, se tenían bloqueos en los siguientes puntos:
RN-01
- Km. 214 San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
- Km. 225 La Cumbre, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.