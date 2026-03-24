Elección fiscal general: Pruebas psicométricas a aspirantes

Los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) realizaron este martes, 24 de marzo, las pruebas psicométricas como parte del proceso establecido por la comisión de postulación para el análisis de los perfiles.
Las evaluaciones se llevaron a cabo en la sede de la Escuela de Estudios Judiciales, ubicada en la colonia San Gaspar, zona 16 de la Ciudad de Guatemala, donde por instrucciones de autoridades del Organismo Judicial, no se permitió el acceso a los medios de comunicación a las instalaciones.
Desde las 09:00 horas comenzó el proceso de evaluación, el cual estuvo a cargo de delegados de la Universidad del Valle. Después de poco más de una hora, los profesionales que se postularon al cargo comenzaron a retirarse del lugar. Algunos optaron por salir sin brindar declaraciones a periodistas que permanecían en las afueras, otros se detuvieron para explicar cómo se llevó a cabo esta fase.
Al preguntarle sobre la prueba presentada, Julio Saavedra, actual procurador General de la Nación y aspirante al cargo de fiscal, señaló que la misma mide los estilos de liderazgo, por lo que no hay respuestas correctas. También compartió que duró unos 40 minutos.
Mientras tanto, el profesional postulado, Walter Jiménez Texaj, consideró que "todo fue muy técnico" y se trató de "una prueba muy rápida". Por su parte, Brenda Deri Muñoz indicó que el test fue "bastante amigable" y aplicado por medio de computadora. "Yo creo que nos fue bien a todos", agregó la aspirante.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien busca su reelección, también acudieron a rendir las evaluaciones, pero no han tenido contacto hasta ahora con los medios de comunicación.
Un total de 49 aspirantes estaban convocados para esta fase que forma parte del proceso de selección que permitirá a la postuladora definir quiénes serán los seis profesionales que integrarán la nómina final que será trasladada al presidente Bernardo Arévalo, a quien le corresponde designar al nuevo fiscal general.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.