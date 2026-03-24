Inauguran paso a desnivel de Quetzaltenango

El Gobierno de Guatemala inauguró este martes, 24 de marzo, un paso a desnivel en Quetzaltenango y señaló que esta obra se ha posicionado como una pieza fundamental para el desarrollo tanto nacional como regional, ya que facilita la conexión entre departamentos del occidente del país y fortalece el vínculo entre comunidades, familias y empresas con una visión a futuro.
Durante el acto inaugural, el presidente Bernardo Arévalo resaltó la importancia de Quetzaltenango como un motor que impulsa el progreso de Guatemala. Explicó que esta obra es parte de un proyecto amplio y estratégico impulsado junto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el objetivo de transformar la forma de movilizarse de la población: ahorrar tiempo, reducir costos y minimizar la contaminación, todo bajo una prioridad de mayor seguridad vial.
Arévalo aseguró que la inversión en infraestructura representa un reto importante por los altos costos y los prolongados periodos de ejecución. También lamentó que, durante años, la infraestructura vial estuvo relegada y se convirtió en un botín para favores políticos, afectando la calidad del desarrollo.
En contraste, aseguró que en los últimos dos años de gobierno han demostrado que es posible avanzar con una visión distinta, logrando cambios efectivos y sentando bases para el futuro. Entre los avances mencionados destacó la reciente rehabilitación de cinco tramos de carretera en la zona Reina, Ixcán, una ruta que, según sus palabras, permaneció olvidada por años y afectaba la vida de muchas comunidades.
Impacto directo en la región
El Ejecutivo señaló que esta nueva infraestructura conectará Quetzaltenango con Olintepeque y San Marcos, potenciando la comunicación entre los departamentos occidentales del país y facilitando el acceso a los mercados de México.
Según datos expuestos, el paso a desnivel beneficiará directamente a más de 200 mil personas y permitirá un tránsito más ágil para cerca de 37 mil vehículos diarios que recorren esta zona.
En ese contexto, el mandatario garantizó a la ciudadanía que el gobierno continuará promoviendo proyectos que permitan canalizar el potencial tanto de Quetzaltenango como de toda la región occidente, apuntando a un crecimiento sostenido, mayor prosperidad y bienestar generalizado para la población.
* Con información del Gobierno de Guatemala.