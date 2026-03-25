Accidente en Avenida Reforma: vehículo destruye semáforo

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles 25 de marzo en la avenida Reforma y 2ª calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, generando complicaciones temporales en la circulación del sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que el conductor de un vehículo tipo camioneta perdió el control del volante y esto generó que impactara contra un semáforo y lo destruyera. Las causas del percance no han sido detalladas por las autoridades.
De acuerdo con información preliminar, el automovilista resultó ileso tras el incidente, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
Tras el hecho, el vehículo fue retirado del lugar con el apoyo de una grúa y será trasladado a un predio municipal, mientras se realizan los procedimientos correspondientes.
Autoridades indicaron que el servicio del semáforo será restablecido en las próximas horas, por lo que se recomienda a los usuarios conducir con precaución y atender la señalización provisional en el área.