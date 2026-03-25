 Accidente de vehículo al tomar una curva en Alta Verapaz
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Video revela impactante accidente de vehículo al tomar una curva en Alta Verapaz

Grabación evidencia cómo una falla mecánica habría provocado brutal accidente.

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Accidente de automovilista en carretera de Alta Verapaz., Captura de pantalla video de Facebook.
Accidente de automovilista en carretera de Alta Verapaz. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el impactante accidente que sufrió un automovilista en una carretera que conduce a la aldea Nacimiento Raxquiché, en el municipio de Raxruhá, Alta Verapaz.

Las imágenes, que tienen una duración de apenas 11 segundos, fueron grabadas por otro conductor que circulaba detrás del vehículo y logró captar con su teléfono celular el instante preciso en que ocurrió el percance.

En el clip se observa que, al tomar una curva, el conductor pierde el control del automóvil, se sale de la carretera e impacta contra una cerca que divide un matorral a la orilla de la vía.

Tras el fuerte impacto, el vehículo vuelca y da al menos dos giros sobre sí mismo antes de regresar a su posición normal, quedando finalmente con las cuatro llantas sobre el pavimento, según se aprecia en la grabación.

Automovilista sufrió crisis nerviosa 

A pesar de la violencia del accidente, el hecho no dejó víctimas. Cuerpos de socorro informaron que únicamente se registraron daños materiales, debido a que la parte frontal del vehículo quedó severamente afectada tras el impacto y los giros que dio sobre la carretera.

Socorristas que acudieron al lugar atendieron al piloto, quien presentaba una crisis nerviosa. El conductor explicó que el automóvil habría sufrido una falla mecánica justo cuando tomaba la curva, lo que le hizo perder el control.

El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan lo aparatoso del percance y la fortuna del automovilista, ya que el accidente pudo haber tenido consecuencias fatales.

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