Domingo de Ramos llena de color el Centro Histórico

Comerciantes que llegaron desde muy temprano llenaron de color y fe la 12 avenida de la zona 1 capitalina, frente al Templo de Santo Domingo, en el Domingo de Ramos de la Semana Santa 2026. Los feligreses abarrotaron este y otras sedes religiosas en busca de la bendición de sus ramos para recordar la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.
Los artesanos elaboraron los ramos con flores blancas, jacarandas, girasoles palmas y corozos para ofrecerlos a los fieles que conmemoran el Domingo de Ramos. Algunos de los vendedores incluyeron una cruz morada en los arreglos, como muestra de la penitencia que vive la fe católica desde el comienzo de la Cuaresma y Semana Mayor.
Cada ramo que ofrecieron los vendedores de la 12 avenida de la zona 1 se convirtió en una obra de arte, porque en algunos de ellos incluyeron figuras de monjas, cucuruchos, vírgenes y hasta crucifijos. Cada decoración estaba elaborada con materiales 100% naturales, mientras que las figuras se elaboraron con fomi, brillantina, marcadores y pintura de diversos colores.
Afuera del templo, el bullicio de los comerciantes y de los compradores, regateando precios, inundó el ambiente. Mientras que dentro del recinto religioso, miles de devotos se congregaron para escuchar la misa del Domingo de Ramos y recibir la bendición de sus ramos.
Agua bendita para el Domingo de Ramos
Dentro de Santo Domingo, sacerdotes tomaron el agua bendita para rociarla a los ramos que posteriormente fueron llevados a los hogares y otros recintos e incluso procesiones del Domingo de Ramos.
Las instalaciones se quedaron cortas para la gran demanda de feligreses, muchos tuvieron que escuchar la misa desde afuera del recinto, gracias a varios altavoces que fueron colocados en la fachada del templo.
Al finalizar la misa, los fieles hicieron fila para ingresar y desfilar frente a los sacerdotes, quienes bendijeron los ramos y les lanzaron agua bendita, como parte de la liturgia del Domingo de Ramos.
Familias completas fueron vistas en el lugar, como muestra de una tradición familiar que se ha transmitido durante generaciones. Niñas, niños y adultos llegaron en grupo con sus ramos para iniciar el tiempo de reflexión de la Semana Santa 2026.
En más temas de Semana Santa consulta: Recorridos procesionales de Semana Santa 2026