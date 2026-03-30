La solemne procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia Santa Cruz del Milagro recorre este Lunes Santo, 30 de marzo, las calles de la Ciudad de Guatemala.
Se trata de uno de los cortejos procesionales más emblemáticos del país, que avanza por las calles de las zonas 1 y 6 del Centro Histórico, marcando su paso de manifestaciones de fe de los fieles católicos que elaboran las tradicionales alfombras para recibirlo.
A lo largo de su trayecto, el cortejo atraviesa sectores emblemáticos donde miles de fieles se congregan para presenciar el paso de las andas, entre alfombras de aserrín, el aroma del incienso y el sonido de las marchas fúnebres.
El recorrido incluye importantes puntos de la ciudad, convirtiéndose en una manifestación de fe y tradición que se extiende durante varias horas antes de retornar a su templo de origen en medio de un ambiente de solemnidad y recogimiento. Su salida del templo se dio a las 12:00 del mediodía y retornará mañana, martes, a las 01:30 horas.
Mensaje procesional
En el marco de la solemne procesión de Lunes Santo, se destacó la veneración de la Santísima Virgen de Dolores y su papel central en el misterio de la salvación cristiana. El adorno de las andas que portan a la consagrada imagen profundiza en el significado teológico de la figura de María, resaltando su obediencia y entrega como elementos clave en la encarnación de Cristo.
Bajo la cita bíblica "Y el Verbo se hizo carne" (Jn 1,14), el templo destacó que Dios no eligió salvar al mundo desde la distancia, sino haciéndose hombre a través del seno de María, a quien se describe como el primer sagrario vivo. Asimismo, se enfatiza su presencia al pie de la cruz, donde comparte el sufrimiento redentor de su Hijo.
En ese sentido, el anda fue concebida como un conjunto eucarístico-mariano, con elementos simbólicos como un cáliz ornamentado, un copón eucarístico en el centro y una custodia radiante al final, representando la presencia de Cristo en la Eucaristía.
* Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital.