Manifestación bloquea paso en zona 10 capitalina

Un grupo de manifestantes mantiene presencia este lunes, 30 de marzo, en la 6ª avenida y 6ª calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Esta situación impacta seriamente en la circulación vial en ese punto y sectores aledaños.
Las autoridades de tránsito dieron a conocer que se ha observado congestionamiento en áreas de la 12 avenida de la zona 5 y en la incorporación hacia el bulevar Vista Hermosa. Además, señalaron que podría afectar áreas de la zona 1.
"El grupo de personas ocupa los carriles frente a las instalaciones del Organismo Judicial. Hacen una serie de solicitudes relacionadas con el rector de la Universidad de San Carlos (Usac) y otras necesidades que tienen los estudiantes", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina.
El funcionario compartió que los siguientes puntos pueden ser utilizados como vías alternas:
- Avenida Reforma, zona 9.
- 6ª avenida, entre zonas 4 y 9.