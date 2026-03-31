Cada vez menos guatemaltecos se casan y las cifras lo confirman

El número de matrimonios registrados en Guatemala ha experimentado variaciones significativas durante los últimos cinco años, reflejando cambios en las decisiones personales y en el contexto social y económico de las parejas, según datos del Registro Nacional de las Personas (Renap).
De acuerdo con la institución, 2021 fue el año con más bodas inscritas en el último lustro, con un total de 110 mil 832 matrimonios. Sin embargo, a partir de ese momento se inició una tendencia a la baja: en 2022 se registraron 104 mil 594 uniones, cifra que descendió a 93 mil 950 en 2023 y continuó disminuyendo hasta 89 mil 327 en 2024.
Este comportamiento evidencia una mayor cautela entre las parejas al momento de formalizar sus relaciones, una decisión que suele estar influida por factores económicos, cambios en las dinámicas sociales y nuevas prioridades personales.
Leve repunte en 2025
No obstante, 2025 marcó un leve repunte, con 90 mil 068 matrimonios registrados, lo que representa una ligera recuperación tras tres años consecutivos de descenso. Aunque el aumento no es pronunciado, el Renap lo considera una señal de estabilización en la tendencia.
La institución destacó que los registros civiles permiten no solo llevar control estadístico, sino también brindar certeza jurídica a los ciudadanos en momentos clave de su vida, como el matrimonio. Cada acta inscrita, señaló, forma parte de la historia legal y social del país, al documentar las transformaciones en la manera en que los guatemaltecos construyen sus familias y proyectos de vida.
Estos datos muestran que las bodas en Guatemala ya no responden únicamente a tradiciones, sino que también están marcadas por decisiones cada vez más reflexivas y adaptadas a la realidad actual.