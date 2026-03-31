 Los guatemaltecos lideran los turistas extranjeros que visitan El Salvador en vacaciones
Nacionales

Los guatemaltecos lideran los turistas extranjeros que visitan El Salvador en vacaciones

El turismo se consolida como uno de los motores clave de la economía salvadoreña.

Compartir:
Turistas visitan diferentes áreas de El Salvador., ilustrativa: Ministerio de Turismo de El Salvador
Turistas visitan diferentes áreas de El Salvador. / FOTO: ilustrativa: Ministerio de Turismo de El Salvador

Los ciudadanos guatemaltecos lideran los turistas extranjeros que visitan El Salvador en los distintos períodos de vacaciones, reveló este martes la ministra de Turismo, Morena Valdez.

La funcionaria detalló, durante una entrevista en un canal local, que los guatemaltecos representan alrededor de un 54 % de los visitantes, le siguen personas de Estados Unidos, Honduras y otras países.

En 2025, El Salvador registró la llegada de más de 4,1 millones de visitantes internacionales, según datos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), un crecimiento de un 5,1 % frente a los 3,9 millones reportados en 2024.

En cuanto al período de vacaciones por la Semana Santa, Valdez reportó que, solo el fin de semana pasado, se ha contabilizado la llegada de 48.000 visitantes internacionales, frente a los 33.000 registrados en el mismo período de 2025.

La titular del Ministerio de Turismo (Mitur) apuntó que las playas ubicadas en el central departamento de La Libertad, una de las zonas más turísticas de El Salvador, reciben el 80 % de los viajeros, siendo el destino más buscado por los turistas, dijo.

Valdez aseguró que el incremento del turismo en el país se debe al "clima de seguridad" que "se vive en el país", que el Gobierno atribuye a la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas vigentes desde marzo de 2022.

Más de 145.000 turistas extranjeros se espera visiten El Salvador durante la Semana Santa de 2026, lo que representa un 4,3 % más en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando las cifras fueron 139.000, de acuerdo con Valdez.

El turismo se consolida como uno de los motores clave de la economía salvadoreña, con "proyecciones récord" para Semana Santa 2026 y un impacto cercano a un 10 % del producto interno bruto, según el Gobierno.

De acuerdo con el Mitur, la mayor parte de los turistas que se prevé lleguen al país en Semana Santa 2026 provendrán de Guatemala (38 %), seguido por Estados Unidos (28 %) y Honduras (20 %), mientras que un 14 % arribará desde otros países.

En Portada

Jesús Nazareno de La Merced recorre la Ciudad entre fe y devociónt
Nacionales

Jesús Nazareno de La Merced recorre la Ciudad entre fe y devoción

10:02 AM, Mar 31
Accidente en ruta a El Salvador: Varios heridos tras volcar autobúst
Nacionales

Accidente en ruta a El Salvador: Varios heridos tras volcar autobús

09:09 AM, Mar 31
Gobernación defiende construcción de cárcel en Izabal y anuncia acciones legales para continuar el proyectot
Nacionales

Gobernación defiende construcción de cárcel en Izabal y anuncia acciones legales para continuar el proyecto

08:40 AM, Mar 31
Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Floridat
Deportes

Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Florida

12:43 PM, Mar 31
El Kun Agüero sufre grave lesión en partido de veteranost
Deportes

El Kun Agüero sufre grave lesión en partido de veteranos

11:38 AM, Mar 31

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos