Jesús Nazareno de La Merced recorre la Ciudad entre fe

La procesión de "La Reseña", que lleva en andas a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de La Merced junto a la Santísima Virgen de los Dolores, recorre este Martes Santo, 31 de marzo, las calles de la Ciudad de Guatemala en un ambiente de profunda devoción.
Cientos de fieles acompañan el cortejo procesional, mientras otros salen a su paso para observar, orar y expresar su fe, en una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa guatemalteca, marcada por el fervor, el aroma del incienso y las coloridas alfombras que adornan el recorrido.
La procesión de "La Reseña" es una manifestación religiosa tradicional conocida por su carácter solemne y devoto. Destaca por su arraigo histórico y cultural, siendo un momento de encuentro comunitario que combina espiritualidad, tradición y expresión artística, reflejada en las elaboraciones de aserrín y flores que decoran el trayecto del cortejo.
Las andas fueron levantadas a las 7:00 horas bajo los acordes de la marcha "La Reseña", composición del maestro Mónico de León, y regresarán al templo mercedario a las 13:30 horas.
"La Reseña"
Esta histórica procesión con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de La Merced, precisamente, reseña el título de esta imagen tallada por Mateo de Zúñiga como el "Patrón jurado para el agua, el fuego, las pestes, los temblores y otras calamidades". Esto ocurrió en el primer viernes de Cuaresma de 1721 a las 9 de la mañana.
Una particularidad de dicho cortejo procesional es que no cuenta con adorno catequético en sus andas procesionales, así como en las de la Santísima Virgen de Dolores, y en todo caso, la feligresía va depositando flores y ramos.
Los muebles procesionales, que prácticamente salen vacíos del templo, retornan nuevamente, pero ahora lo hacen rebozantes de las flores que los cientos de creyentes aportan a lo largo del recorrido.