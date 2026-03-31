 Martes Santo: Procesión de Jesús de la Indulgencia y Virgen
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Martes Santo: Multitudinaria procesión de Jesús de la Indulgencia y Virgen de Dolores recorre la capital

La feligresía se congregó para acompañar el recorrido, uno de los más emblemáticos de la Semana Santa.

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Procesión de Martes Santo - Beaterio de Belén., Alex Meoño/Emisoras Unidas
Procesión de Martes Santo - Beaterio de Belén. / FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas

En la Ciudad de Guatemala, la solemnidad y devoción se hicieron presentes este Martes Santo, 31 de marzo, cuando cientos de fieles católicos acompañaron la procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia y la Santísima Virgen de Dolores, dos veneradas imágenes del Beaterio de Belén, en la zona 1 capitalina.

La procesión partió del templo a las 12:30 horas y recorrerá distintos puntos hasta retornar a su lugar de origen pasada la medianoche, específicamente a las 00:30 horas.

A lo largo de los años, la procesión se ha mantenido como una manifestación de fe que une a familias y generaciones enteras. El andar pausado del cortejo, acompañado por marchas fúnebres y oraciones colectivas, crea un ambiente solemne que marca el pulso espiritual de la jornada.

El trayecto está cuidadosamente planificado por la hermandad del Beaterio de Belén, quienes año con año definen los puntos clave del recorrido para mantener el orden y permitir que el mayor número de devotos se sume a la procesión. A lo largo del camino, vecinos decoran sus casas y calles, y algunos colocan altares improvisados para recibir la bendición de las imágenes.

Historia de la procesión del Nazareno

Los primero registros hacen referencia al Hospital de los Convalecientes de Nuestra Señora de Belén que se encontraba en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

El centro se fundó en 1668 por el Santo Hermano Pedro y la Orden Bethlemita, también conocida como Hermanos de Nuestra Señora de Belén.

En 1668 también surgió el área femenina de la Orden Bethlemita, cuyas integrantes construyeron un templo que fue conocido como las Beatas de Belén.

La imagen del Nazareno comienza a ser mencionada como parte de los bienes del templo en 1758.

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

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Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén | Alex Meoño/EU

Procesión de Jesús de la Indulgencia - Beaterio de Belén / Alex Meoño/EU

Otras procesiones en Martes Santo

Estos son los otros recorridos procesionales de este Martes Santo:

La Reseña

  • Parroquia Nuestra Señora de la Merced
  • Salida 7:00 horas
  • Entrada 13:30 horas

Jesús Nazareno del Carmen

  • Rectoría Nuestra Señora del Carmen
  • Salida 18:00 horas
  • Entrada 21:00 horas

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