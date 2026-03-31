 Motorista fallece en ataque armado en Santa Rosa
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Motorista muere tras ataque armado en Santa Rosa

El hecho ocurrió en el tramo entre Barberena y Santa Rosa de Lima.

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El motorista fue atacado en la carretera entre Barberena y Santa Rosa de Lima., Bomberos Municipales Departamentales
El motorista fue atacado en la carretera entre Barberena y Santa Rosa de Lima. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un hombre murió como resultado de un incidente armado que se registró en horas de la mañana de este martes, 31 de marzo, en el kilómetro 61 de la ruta que comunica Barberena con Santa Rosa de Lima, en el departamento de Santa Rosa. Los cuerpos de socorro y autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar tras recibir el reporte con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector. Al evaluar la escena, confirmaron la presencia de una persona fallecida como consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro, informó que a pocos metros fue encontrada sobre la cinta asfáltica una motocicleta en la que se presume que viajaba la víctima al momento de ser atacada.

Tras la verificación, los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias correspondientes y el inicio de la investigación del hecho.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables del incidente. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Área donde murió un motorista tras un ataque armado en Santa Rosa. - Bomberos Municipales Departamentales

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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