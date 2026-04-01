 Inundaciones y colapsos: impacto de fuertes lluvias
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Inundaciones y colapsos de drenajes y estructuras tras fuertes lluvias

Las autoridades atienden las emergencias reportadas en diferentes puntos del país.

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Área afectada por las lluvias en zona 5 de Villa Nueva., Conred
Área afectada por las lluvias en zona 5 de Villa Nueva. / FOTO: Conred

Las autoridades de protección civil dieron a conocer este miércoles, 1 de abril, que las intensas lluvias que afectaron el territorio nacional en las últimas horas generaron una serie de emergencias que está siendo atendida por los equipos interinstitucionales correspondientes. Se reportaron inundaciones, colapso de estructuras, entre otros incidentes.

De acuerdo con la información compartida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las precipitaciones generaron el colapso de un muro perimetral en residenciales Colinas del Paraíso II, zona 5 de Villa Nueva, Guatemala.

Asimismo, se informó que se efectuaron labores de retiro de materiales y se procedió a la evaluación de daños y análisis de necesidades en viviendas del Sector 8, Villa Hermosa 2, zona 7 de San Miguel Petapa, Guatemala, luego de que las lluvias generaron flujos de lodo en el sector. Los delegados hicieron la coordinación con la Municipalidad de esa localidad para las acciones de limpieza.

También se implementaron acciones de limpieza y evaluación de daños por afectaciones en viviendas del sector 8 de Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, derivado de la acumulación de agua.

Mientras tanto, las lluvias provocaron el colapso de drenajes en calles principales de la colonia Marianitas, zona 6 de Villa Nueva, Guatemala.

Por aparte, la Conred realizó una verificación en horas de la madrugada en la 1ª avenida "F", zona 3, en el área de "La Rancherita", Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala, donde una inundación causó daños en 13 viviendas.

De igual forma, el personal continúa con las evaluaciones en viviendas afectadas por lluvias registradas en La Joya, Boca del Monte, Villa Canales, donde también se coordinan trabajos de limpieza.

Suelos saturados

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) presentó recientemente el mapa de saturación de agua en el suelo, en el que se evidencia que gran parte del territorio nacional registra altos niveles tanto en la capa superior (hasta 30 centímetros de profundidad) como en la capa inferior (desde los 30 centímetros hasta entre 1 y 3 metros, según la zona). De acuerdo con el informe, el departamento de Petén destaca como la región con mayor saturación en la capa superficial, lo que podría incrementar el riesgo de deslizamientos, inundaciones y afectaciones en áreas vulnerables.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la entidad, la entrada de humedad desde ambos litorales continuará promoviendo los nublados con lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde el norte al centro del territorio nacional. Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central.

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