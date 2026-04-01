 Cuántos años exige la ley para registrar una unión de hecho
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¿Cuántos años exige el Renap para registrar una unión de hecho?

Muchas parejas lo desconocen: el tiempo mínimo para registrar una unión de hecho.

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Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

La legislación guatemalteca reconoce la unión de hecho como una forma legal de convivencia para las parejas que deciden vivir juntas de manera libre, constante y estable durante al menos tres años. Este tipo de relación puede inscribirse oficialmente para otorgar derechos y obligaciones equivalentes al matrimonio, según informó el Registro Nacional de las Personas (Renap).

De acuerdo con la normativa vigente, las parejas que deseen formalizar su convivencia deben solicitar la inscripción ante el Registro Civil del Renap, con lo cual obtienen reconocimiento legal y protección jurídica en aspectos como bienes, herencias y responsabilidades mutuas.

Formas de registrar una unión de hecho

El Renap explicó que existen tres vías principales para inscribir la unión de hecho:

  • Presentar el acta notarial o testimonio de escritura pública, en original y duplicado.
  • Adjuntar la certificación del acta emitida por la autoridad municipal correspondiente.
  • Presentar la certificación de una resolución judicial que reconozca la relación.

En algunos casos, los interesados deben completar el formulario que proporciona la institución y presentar el comprobante de pago por inscripción extemporánea, si la solicitud se realiza fuera de los plazos establecidos.

Cifras recientes

Durante 2025 se registraron 797 inscripciones de uniones de hecho en las distintas oficinas del RENAP a nivel nacional. Estos datos reflejan que, aunque el matrimonio continúa siendo la forma más común de formalizar una relación, un número significativo de parejas opta por este mecanismo legal para regularizar su convivencia sin celebrar una boda.

La inscripción de una unión de hecho permite a las parejas acceder a beneficios legales similares a los del matrimonio, al tiempo que garantiza que su situación civil quede debidamente documentada en los registros oficiales del país.

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