 Tradición y fe se hornean en Sigüilá durante la Semana Santa
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Tradición y fe se hornean en Sigüilá durante la Semana Santa

Una tradición que se hornea solo una vez al año en el altiplano.

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Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

En la aldea Sigüilá, municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, la Semana Santa no solo se vive en procesiones y actos religiosos, sino también en la cocina.

Allí, el panadero Carlos Reyes mantiene viva una tradición de más de medio siglo: la elaboración artesanal de los tradicionales panes de yemas que las familias consumen durante el Jueves y Viernes Santo.

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Carlos Reyes. - Congreso de la República.

Reyes, quien aprendió el oficio a los 11 años, hoy suma 50 años de experiencia en la panadería. Aunque no posee una panadería formal, cada año enciende su horno de leña días antes de la Semana Santa para cumplir con los encargos de decenas de familias que esperan este producto típico de la temporada.

El pan, de tono marrón brillante y decorado con semillas de ajonjolí, se elabora completamente a mano y se cocina directamente sobre el piso del horno, sin utilizar maquinaria ni bandejas metálicas. Según el panadero, el proceso es delicado y requiere precisión en cada etapa, desde el amasado hasta la cocción.

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Más de 110 familias participan en la preparación, en un proceso comunitario que refuerza los lazos sociales y culturales de la región. Las familias no solo encargan el pan, sino que también colaboran en tareas como quebrar los huevos o supervisar el horneado, lo que convierte la elaboración en una actividad colectiva.

Los encargos llegan desde distintos departamentos

Los encargos llegan desde distintos departamentos, entre ellos Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Quiché, lo que evidencia la importancia de esta tradición más allá de Sigüilá. A pesar del aumento en el costo de los ingredientes, la demanda se mantiene alta y la agenda de Reyes suele llenarse con días de anticipación.

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Para el panadero, este alimento no es solo una costumbre culinaria, sino también un símbolo religioso que recuerda el pan compartido por Jesús en la Última Cena. Tras cumplir con los pedidos de la temporada, el horno se apaga la noche del Miércoles Santo y no vuelve a encenderse hasta el año siguiente.

Con información del Congreso de Guatemala.

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