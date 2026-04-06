Tragedia en Villa Nueva: Peatón fallece atropellado

Un peatón perdió la vida este lunes, 6 de abril, en la zona 2 de San José Villa Nueva tras ser atropellado por un vehículo de transporte pesado. El incidente generó una movilización urgente de los servicios de emergencia y mantiene en alerta a los vecinos del sector, tomando en cuenta que hay un cierre parcial en el área.
Testigos relataron que el accidente ocurrió en una de las vías principales del área, cuando la víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, fue impactada el conductor de un vehículo de carga mientras transitaba por la zona.
De inmediato, transeúntes dieron aviso a los cuerpos de socorro solicitando auxilio para el afectado, por lo que los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena acudieron rápidamente.
La entidad indicó que los paramédicos evaluaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a notificar el hecho a las autoridades correspondientes, quienes se hicieron cargo de las diligencias en la escena.
Los agentes policiales y fiscales del Ministerio Público arribaron posteriormente al lugar para comenzar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello. Las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades legales.
Por el momento, la circulación en la zona fue parcialmente restringida mientras los peritos y servicios forenses realizaron las diligencias de rigor en torno al cadáver. El conductor del vehículo involucrado no ha sido identificado, pues continuó su marcha tras el hecho.
Recomendaciones a la ciudadanía
Las autoridades recordaron la importancia de respetar los límites de velocidad, especialmente al conducir vehículos de gran tamaño o transporte pesado, y exhortaron a los peatones a tomar precauciones al cruzar vías transitadas.
Asimismo, señalaron la importancia de evitar distracciones y usar los pasos peatonales asignados son pasos vitales para preservar la seguridad en áreas de alto tránsito. De esta manera, se busca reducir los accidentes y proteger tanto a peatones como conductores.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7